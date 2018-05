L’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge è adeguato ai nuovi criteri?

Adusbef per voi

TERMOLI. Con una decisione che ha segnato una svolta epocale nell’individuazione dei requisiti necessari alla concessione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge (Cass. Civ., I Sezione, 10 maggio 2017, n. 11504), la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel diritto di famiglia, balzando agli onori della cronaca, poiché ha riformato la visione giurisprudenziale, dunque l’interpretazione pratica ed applicativa, dei rapporti economici esistenti tra i coniugi nella fase finale della loro vita matrimoniale.

Nella sentenza innanzi richiamata, infatti, viene abbandonato il parametro precedentemente applicato dai giudici di merito per stabilire il diritto al percepimento e la misura dell’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, consistente nel “tenore di vita” già intrattenuto in costanza di matrimonio, e viene fissato un nuovo principio, che ne subordina il riconoscimento alla mancanza dei mezzi finanziari necessari a far fronte autonomamente alla propria sussistenza.

Dunque, alla luce del nuovo orientamento, l’autorità giudiziaria può disporre il versamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge che ne faccia richiesta, soltanto qualora ne escluda l’indipendenza economica, verificando taluni elementi di valutazione, quali il possesso di redditi o di patrimoni mobiliari ed immobiliari, suscettibili di rendita, la proprietà di un’abitazione e l’accertamento della capacità lavorativa, ovvero la possibilità in relazione all’età, al sesso ed alle condizioni di salute, di svolgere un’attività da cui tratte le risorse necessarie a sostentarsi.

Soltanto dopo aver accertato l’impossibilità del coniuge richiedente a provvedere autonomamente alla sua sussistenza, il Giudice può disporre l’obbligo di mantenimento a carico dell’altro coniuge, calcolando la misura dell’assegno spettantegli, secondo i parametri di valutazione stabiliti dall’art. 5 della Legge 898/1970, introduttiva del divorzio.

I criteri spiegati possono incidere sulla revisione degli assegni di mantenimento già riconosciuti, quando veniva assicurata al coniuge la conservazione del pregresso tenore di vita, secondo la funzione assistenziale dapprima rivestita dall’assegno.

Com’è ovvio, la possibilità che l’azione di revisione abbia esito favorevole per il coniuge onerato dell’obbligo di mantenimento andrà valutata nello specifico; a tal fine, i legali della Sede ADUSBEF di Termoli possono effettuare consulenze esplorative personalizzate e fornire pareri personalizzati.

