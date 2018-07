​Buoni fruttiferi postali: il rebus dei rendimenti

TERMOLI. Sei titolare di un buono postale serie M, N, O, P? Probabilmente ti sarai accorto che il rendimento del buono, al momento della riscossione, è praticamente dimezzato rispetto a quanto promesso al momento della sottoscrizione in forza della tabella riportata sul retro del documento.



Questo è avvenuto dopo il Decreto Ministeriale 13 giugno 1986, che ha ricondotto i saggi di interesse delle serie M, N, O a quelli della serie Q, notevolmente più bassi. Questo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma molti risparmiatori hanno scoperto la notizia soltanto al momento della riscossione del buono, dato che nessuna comunicazione individuale è stata fornita al singolo titolare circa il mutamento di saggio di interesse.

Cosa fare per tutelare i propri diritti? A riguardo , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “ Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.”

In ogni caso, occorre evidenziare che la situazione è diversa qualora il tuo buono sia stato emesso prima o dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13 giugno 1986. Per i buoni emessi prima infatti, non c’è ancora uniformità di vedute presso i Tribunali italiani, in quanto secondo alcuni giudice le norme ministeriali prevalgono sempre sulle esigenze di tutela del consumatore che al momento del buono, avrebbe dovuto sapere che il rendimento del buono sottoscritto avrebbe potuto subire mutamenti al ribasso. Secondo altri Giudici invece le esigenze di tutela del risparmiatore sono comunque superiori e hanno riconosciuto il rendimento indicato sul retro del titolo.

Se invece sei titolare di un buonodi serieM, N, O, P emesso successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, ed il tuo buono riporta sul retro la tabella dei rendimenti relativi alle serie M,N, O,P, senza alcun richiamo alla serie Q,questo significa che avrai diritto al rendimento indicato, sul presupposto (riconosciuto dai Tribunali)che Poste Italiane, al momento della sottoscrizione del buono, ha inteso applicare comunquei saggi di interesse delle serie precedenti e non quelli della serie Q.

Rivolgiti alla sede Adusbef del territorio per una valutazione personalizzata del tuo caso.

