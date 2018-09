​Le spese straordinarie per i figli nella separazione e nel divorzio

TERMOLI. Il dovere incontrovertibile di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, derivante dalla norme costituzionali (art. 30 Cost.) e codicistiche (art. 147 e segg. Cod. Civ.) dovrebbe evitare, almeno in teoria, conflitti e tensioni pregiudizievoli per la prole; nella pratica, invece, tra le questioni più dibattute tra ex coniugi nelle aule dei tribunali vi è la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie sostenute per i figli, sia per la qualificazione degli esborsi nell’una o nell’altra categoria e sia per le modalità di contribuzione dei genitori.



Nel maggio 2018, la magistratura e l’avvocatura di Larino hanno stilato un “protocollo d’intesa” in tale ambito, mirato all’individuazione preventiva delle spese di carattere straordinario inerenti la prole, ricavandole, per esclusione, dalla tipizzazione delle spese ordinarie, ovvero di tutti quegli esborsi ricorrenti e rientranti nell’assegno di mantenimento mensile, corrisposto dal genitore separato o divorziato non collocatario (cioè non convivente in misura prevalente) in favore dei figli, minori d’età o non muniti di reddito proprio, quindi non autosufficienti.

Preliminarmente, va precisato che la ripartizione delle spese occorrenti ai figli, relative al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione, di carattere ordinario o straordinario, cui i genitori hanno il dovere di concorrere, in misura proporzionata alle rispettive risorse reddituali e patrimoniali, viene demandata dalle norme ai giudici (art. 337-ter Cod. Civ), i quali vi provvedono secondo parametri rispondenti alle esigenze prioritarie di tutela della prole; da ciò, deriva l’introduzione di protocolli orientativi, contenenti linee guida finalizzate alla soluzione preventiva dei conflitti.

La convenzione adottata dal Tribunale di Larino d’intesa con l’avvocatura indica, innanzitutto, le spese ordinarie, quindi comprese nell’assegno mensile di mantenimento posto a carico del genitore obbligato: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (fatta eccezione per quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e dei medicinali necessari alla cura delle patologie stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche giornaliere, servizi prescuola, doposcuola e baby sitting (se già sostenute, per tipologia di organizzazione familiare, prima della separazione), trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, barbiere).

Inoltre, il protocollo individua le spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori, tra le quali rientrano: iscrizioni e rette di scuole private, dall’asilo nido all’università, spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi d’istruzione (non giornalieri) organizzati dalla scuola, servizi prescuola, doposcuola e baby sitting (se tali esigenze scaturiscono dalla separazione, a copertura dell’orario di lavoro del genitore che li utilizza), corsi linguistici, corsi sportivi (compresa l’attrezzatura e quanto occorrente per l’eventuale attività agonistica) e artistici, quali quelli musicali (compresi gli esborsi necessari per l’acquisto o il noleggio degli strumenti e per il materiale in genere); così come altre, puntualmente elencate nella predetta convenzione: acquisto di PC, telefoni e tablet, corsi d’informatica; centri estivi, vacanze - studio, viaggi d’istruzione, vacanze trascorse dai figli in autonomia, senza igenitori; master e corsi di specializzazione; acquisti di mezzi di trasporto(scooter, moto, mini car ed auto) e spese manutentive e di mantenimento ad essi relative (assicurazione RC e bollo auto); patenti di guida; regali per feste di compleanno; ricorrenze e cerimonie religiose, relative ai figli.

Nella medesima categoria vengono incluse le spese medico – sanitarie (odontoiatriche, oculistiche, esami diagnostici e strumentali, viste specialistiche, terapie di vario genere) non effettuate tramite il SSN, che non siano urgenti ed indifferibili.

Il genitore che intenda esprimere il suo dissenso sulle spese straordinarie da concordare, a fronte di una richiesta formale dell’altro, dovrà manifestarlo pure per iscritto, giustificandolo e, in mancanza di tale riscontro motivato nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come consenso.

Al contrario, vengono indicate le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è necessario l’accordo preventivo tra i genitori: i libri scolastici ed universitari, le spese sanitarie urgenti, l’acquisto di farmaci prescritti eccetto quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo tra i genitori sullo specialista privato.

Com’è reso evidente dalle distinzioni che precedono, le linee guida riguardanti i contributi economici solidali dei genitoriali per i figli forniscono un orientamento generale, idoneo ad evitare ai coniugi separati e divorziati il continuo ricorso al contenzioso familiare, che genera inevitabili acredini e coinvolgimenti negativi della prole.

L’interpretazione e l’attuazione del protocollo d’intesa illustrato può comportare la necessità di un intervento tecnico legale adatto al singolo caso, cui è possibile attingere presso la sede ADUSBEF di Termoli.

I riferimenti per contattare la delegazione dell’Adusbef Termoli, sono i seguenti:

ORARIO UFFICIO: TERMOLI (CB) Via Montecarlo 17 – Mat. 10,00 – 12,00 –Pom. 16,00-18,00

MOBILE PER URGENZE: 347/7941548 –TEL.UFF. 0875/83554

Info° adusbeftermolimolise.it

SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO