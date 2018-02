"Allenarsi per il futuro" all'istituto Tiberio

TERMOLI. Gli studenti del triennio dell’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri “U. Tiberio” di Termoli partecipano all’evento “Allenarsi per il futuro”, che si terrà presso l’aula magna della scuola a partire dalle ore 8.15. Durante l’incontro con rappresentanti di Bosch, fornitore leader e globale di tecnologie e servizi, e Randstad, secondo operatore mondiale delle risorse umane, gli studenti potranno confrontarsi su come intraprendere il cammino verso il futuro, ascoltando la testimonianza di uomini e donne d'azienda e dell’ex-atleta Fabrizia D’Ottavio, medaglia d’oro ai campionati mondiali di ginnastica artistica di Baku nel 2005. La campionessa sarà testimonial del progetto, sviluppato dalla partnership tra le due aziende per contrastare la disoccupazione giovanile attraverso l'orientamento scolastico, e cercherà di trasmettere l'importanza di compiere scelte professionali corrispondenti alle proprie attitudini e alle richieste del mercato e di “allenare” il talento per raggiungere i propri obiettivi.