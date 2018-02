Inclusione scolastica e il video sull'amico disabile: in riunione la Consulta

TERMOLI. Contributo interessante nell'ambito della Consulta per le disabilità presso il Comune di Termoli, che si è riunita martedì scorso in municipio alla presenza del vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Maricetta Chimisso e del coordinatore dell'ambito territoriale di zona Antonio Russo. In discussione il protocollo d'intesa relativo alla scuola e servizi sociali territoriali per l'inclusione scolastica.

Il contributo è venuto dagli alunni delle classi I D e I E del liceo scientifico "Alfano", accompagnati dal prof. Fabio Occhionero e dalla professoressa Katia Di Spalatro, che ha coordinato il progetto. I ragazzi hanno assistito alla riunione della Consulta per le disabilità. La riunione si è aperta proprio con la proiezione della video lettera realizzata dagli studenti, destinata ad un ipotetico amico disabile, ed ha rappresentato per loro il momento conclusivo del "Progetto Interferenze", rivolto alle scuole del territorio, che li ha coinvolti a partire dal mese di ottobre con il "Festival del cinema sociale" e con incontri con operatori della Consulta.