TERMOLI. La rosa damascena e l’olio di Argan: ingredienti segreti per una crema antirughe per il viso.

Acqua alle Rose per la nuova crema antirughe viso messa sul mercato, ha selezionato specificatamente due ingredienti: la rosa damascena e l’olio di Argan. Perché proprio questi due? Vediamo quali sono le proprietà dell’uno e dell’altro ingrediente per capire questa scelta d’eccezione.

Acqua alle Rose, crema antirughe per il viso contenente estratto di rosa damascena e olio di Argan, una scelta interessante ma che non stupisce, perché? I nomi di questi due ingredienti sono già noti e sentiti nel mondo della cosmesi per le speciali proprietà che essi hanno. In Oriente le due sostanze sono utilizzate già da tempi remoti come segreti di bellezza delle donne, sia inseriti in prodotti ad uso esterno, per la cura del viso, del corpo e dei capelli, sia come essenza da prendere con l’alimentazione.

In Occidente, olio di Argan e rosa di Damasco, sono arrivati già da diverso tempo principalmente come ingredienti di prodotti di bellezza, anche se trovarli insieme è sicuramente un’interessante novità. L’eccellenza di questi due prodotti di bellezza è in grado di rendere la crema una vera forza per la pelle.

La rosa di Damasco

La rosa damascena, considerata la Regina delle rose, è un’antica varietà di rosa, caratterizzata da tantissimi petali. Oggi è coltivata prevalentemente in Marocco e in Bulgaria a scopo cosmetico data l’elevata richiesta a fronte delle incredibili proprietà. Essa è idratante perché ha la capacità di trattenere l’acqua per gelificazione, costituendo un vero e proprio scudo. È per questo che si adatta all’utilizzo sulla pelle anche in condizioni estreme di disidratazione, quando si sta molto al sole o alla lunga esposizione al freddo. Ha proprietà elasticizzanti e si utilizza quindi come rassodante, anche per esempio per preparare la pelle della donna in gravidanza. Ha proprietà astringenti, ma senza seccare la pelle, quindi è perfetta contro acne e punti neri. L’azione vasocostrittrice dà un effetto antinfiammatorio, perfetto per lenire couperose e arrossamenti.

A fronte di quanto detto è evidente che questo prodotto è eccellente su ogni tipo di pelle, da quella più sensibile e secca, a quella mista e grassa perché protegge e purifica. Oltre a questo va ricordato che questa rosa è una delle più profumate in assoluto ed è nota per la sua aroma antidepressiva e afrodisiaca.

L’olio di Argan

L’olio di Argan è una delle sostanze naturali in primo piano per le sue proprietà di bellezza. Il nettare, estratto dalle nocciole dell’albero marocchino di Argania spinosa, anche detto albero della vita, è noto sin da tempi antichi. Le sostanze che lo compongono ne fanno un elemento utile per combattere il rilassamento della pelle e quindi l’invecchiamento. L’olio di Argan ha proprietà riequilibranti e idratanti e agisce sino in profondità, a partire dal film idrolipidico, sino agli strati più superficiali.

Esso ha la capacità in particolare di andare a stimolare la produzione di collagene e quindi di favorire la riparazione dei tessuti, in caso di infiammazioni e lesioni, e riempire le linee di espressione. La vitamina E che contiene gli dà un’azione antiossidante contro i radicali liberi.