Bionda o rossa, il Molise primeggia nel campo della birra

LARINO. Nell’ultimo quinquennio il settore della birra si è allargato sempre di più.

Se, nel 2012, in Italia operavano meno di 300 aziende, nel 2017 queste sono lievitate quasi a 700. A rendere disponibili questi dati è stata Unioncamere-InfoCamere, attingendo al Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Naturalmente sono le grandi città a segnare la pista (Milano, 26 fabbriche; Torino, 25; Roma, 21). Seguono gli agglomerati medio-grandi (Trento, 17; Bergamo-Brescia, 16). Ma, al Sud, Salerno occupa il quarto posto in graduatoria (19), e Bari sgomita (15 imprese). A livello regionale, la classifica vede la Lombardia assisa sul podio (105 aziende), poi c’è il Piemonte (62) ed il Veneto (56). Però le cifre danno atto della rincorsa delle regioni del Sud su quelle del Nord; e l’aumento più marcato (+4 volte) si registra addirittura in Molise, dove le imprese del settore sono transitate da 2 a 10 in cinque anni. Segue la Basilicata (da 3 a 12) e la Sicilia (da 10 a 38). L’analisi dei bilanci depositati dalle 238 società di capitali operanti in questo settore sottolineano una significativa concentrazione del mercato del luppolo nelle mani di poche imprese. Il 75% del fatturato delle società analizzate (350 milioni di euro) fa riferimento ai primi 3 operatori. Difficile dire se il merito debba attribuirsi al crescente interesse nei confronti dei prodotti artigianali, ma è certo che il mercato italiano stia mostrando segnali di rinascita. La circostanza è documentata da uno studio dell’ “Osservatorio della birra”, facente capo alla Fondazione Moretti, ente senza fini di lucro fondato nel 2015 dall’olandese Heineken Italia (di cui la bevanda coi baffi è un marchio di proprietà).

La ricerca riferisce che, nel 2016, i consumi sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 19 milioni di ettolitri. Insomma, dopo anni di stagnazione, causati dalla crisi economica, il mercato è ripartito, mostrando un ‘trend’ migliore rispetto a tanti altri segmenti del settore alimentare. I nuovi consumi hanno portato i dati ‘pro capite’ a raggiungere la cifra di quasi 32 litri annui, con un incremento di 0,7 litri nell’arco di soli 12 mesi. Di per sé può non sembrare un dato importante; ma invece esso è degno di menzione per il superamento di un record che era fermo al 2007. Cosicché, in 10 anni, si è passati da 28 litri pro capite (2009) ad una fase di stasi fino alla ripresa attuale che vede l’Italia staccare la Francia, dopo averle lasciato il “cucchiaio di legno” nel 2015. Ora sono i cugini d’Oltralpe a portare l’onta della peggior nazione bevitrice di birra in tutta l’Unione europea.

Non è facile risalire alle cause di questa inversione di tendenza ma pare che sia stata la birra artigianale a giocare un ruolo importante. Negli ultimi anni hanno solleticato la curiosità dei consumatori con prodotti che parlano un linguaggio completamente diverso dal passato. Secondo l’Osservatorio della birra uno dei motivi della ripresa dei consumi è da ricercare proprio nella reputazione e nell’immagine di cui gode la bevanda in Italia. I consumatori le assegnano un punteggio di 78,2 punti, maggiore della media europea ferma al 65,5%. Anche sul fronte della produzione i dati sono incoraggianti. La produzione è cresciuta del 9,4%, seguita dalla Spagna (4,7%), mentre ha subito contrazioni in nazioni con lunghe tradizioni quali il Regno Unito, l’Olanda e la Germania. Il giro di affari totale ammonta a circa 2 miliardi di euro (+21% in un decennio), coperto per l’86% dalle prime 10 aziende produttrici. A livello di bilancia degli scambi commerciali l’import è ancora dominante, con il 37% della birra consumata che arriva dall’estero. Questa esterofilia chiaramente non si avverte in altri paesi con un maggiore ‘background’ birrario: per la Germania arriva al 7,6%, per l’Olanda al 14,3%, per il Regno Unito al 20,6%. La morale è che l’import continua ad essere il principale ‘competitor’ dei produttori italiani, sia industriali che artigianali.

Claudio de Luca