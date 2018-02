Primo anno di attività per lo sportello dei Vigili del Fuoco, l'elogio del sindaco

TERMOLI. Un plauso al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dott.ssa Cristina D’Angelo e alla grande attività svolta dallo sportello per le pratiche amministrative e sulla sicurezza istituito a Termoli.

Il sindaco Angelo Sbrocca esprime apprezzamento per l’operato del comandante D’Angelo e del comandante della stazione di Termoli Aldo Ciccone.

“La dott.ssa D’Angelo – dichiara il primo cittadino - ha saputo esaudire un’esigenza del nostro territorio e ha avuto un’intuizione vincente istituendo lo sportello nel nostro territorio.

Tante infatti sono state le persone che in questo primo anno di attività si sono rivolte ai vigili del fuoco, e quindi allo sportello, non solo in caso di emergenza ma anche per il disbrigo di pratiche quotidiane.

La vicinanza dei Vigili del Fuoco alla cittadinanza, anche tramite questo nuovo servizio, non fa che rafforzare il legame tra il Corpo dei vigili e la popolazione locale oltre che rinsaldare i rapporti virtuosi tra le istituzioni”.