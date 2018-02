TERMOLI. "Allenarsi per il Futuro" è un progetto per contrastare la disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia con la collaborazione della Randstad e con la partecipazione di enti, istituzioni ed altre imprese su tutto il territorio italiano. L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro, offrendo loro l’opportunità di alternanza Scuola-Lavoro attraverso la metafora dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” sono i principali valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che ci accompagnano in questa esperienza. In prima linea l'Istituto Nautico e per Geometri U. Tiberio, dove il progetto itinerante ha fatto tappa.

Il fine ultimo di questo progetto come dicono gli stessi che lo hanno promosso è questo: «Con il progetto “Allenarsi per il Futuro”, ci impegniamo a promuovere e a creare le condizioni utili affinché i giovani abbiano maggiore occupabilità. Attraverso queste iniziative vogliamo dare valore agli strumenti di orientamento e crescita professionale ed inoltre promuovere il sistema di Alternanza Scuola-Lavoro per sviluppare competenze ed esperienze e aumentare il successo formativo degli studenti». E in ogni tappa i promotori del progetto si fanno accompagnare da un campione sportivo: a Termoli come testimonial c'era la medaglia d'oro, campionessa mondiale di Ginnastica Ritmica Fabrizia D'Ottavio, che abbiamo intervistato.