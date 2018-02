A poche ore da Buran, in Molise più della neve si teme il ghiaccio

TERMOLI. Insomma, Buran (o Burian) lascerà il segno anche in Molise e sulla costa Adriatica. Le previsioni meteo sull’arrivo del grande gelo siberiano si rincorrono da quasi due settimane, prima coi modelli matematici e poi coi ‘pronostici’ veri e propri.

Secondo l’esperto Gianfranco Spensieri, intervistato oggi negli studi della TgR, non ci saranno accumuli significativi come nel gennaio 2017, l’insidia maggiore dovrebbe essere il ghiaccio, anche se la neve potrebbe apparire su tutta la regione.

MeteoinMolise così disegna lo scenario.

«Che tempo farà? Scopriamo insieme l’evoluzione per le prossime 48/72h e le aree più interessate da nevicate

Si è già parlato diffusamente del peggioramento delle condizioni meteorologiche che, a partire dalla giornata di domani, interesserà gradualmente tutte le regioni centro-settentrionali. Anche sulla nostra regione è atteso un cambiamento delle condizioni meteo che assumeranno connotati invernali a causa dell’ingresso di aria fredda di estrazione russo-siberiana. In tale contesto ci attendiamo dal tardo mattino e dal primo pomeriggio un aumento della copertura nuvolosa e le prime nevicate, inizialmente a quote collinari ma con tendenza a scendere fin sulle aree costiere e pianeggianti.

Lunedì: giornata che si caratterizzerà per condizioni diffusamente invernali. Nubi ovunque con precipitazioni deboli o moderate, a carattere di bufera in alto Molise e nelle aree tra basso vastese e quella di Castelmauro. Attese nel pomeriggio nevicate anche nella piana di Venafro e dalla sera anche nella fascia costiera. Accumuli medi di giornata sul Molise centrale oltre i 500 metri tra i 20 ed i 30 cm. Ventilazione sostenuta da nord-est. Deciso calo della temperatura. Nelle aree confinanti dell’interno beneventano e foggiano neve da debole a moderata anche in pianura.

Martedì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Molte nubi, precipitazioni diffuse con nevicate su tutto il territorio regionale. Attendiamo nevicate anche a Venafro e a Termoli. Accumuli medi in collina tra i 20 ed i 30 cm. Forti bufere in alto Molise, sulla Trignina e nella zona di Castelmauro. Ventilazione sostenuta da nord-est. Deciso calo della temperatura. Nelle aree confinanti dell’interno beneventano e foggiano neve da debole a moderata anche in pianura».

Allargando il perimetro alla penisola, per 3bMeteo.com «In queste ore il gelo siberiano è in moto verso l’Europa e dilagherà su gran parte del Vecchio Continente entro domenica, con temperature eccezionalmente basse considerando anche che marzo è alle porte – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – su Polonia, Scandinavia, Germania, Danimarca attese temperature fino a -15/-20°C, poi il gelo raggiungerà anche Francia e Isole Britanniche. Previste nevicate fino in pianura localmente anche a carattere di blizzard».

COLPITA ANCHE L’ITALIA CON NEVE IN PIANURA E TRACOLLO TERMICO; POSSIBILE NEVE A ROMA – «Domenica l’aria gelida irromperà anche sull’Italia a partire dalla Valpadana sotto forti venti di bora, con raffiche di oltre 100km/7h sul triestino” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “per poi dilagare anche al Centro e in misura minore al Sud. Previste locali deboli nevicate al Nord in particolare su Prealpi e zone pedemontane, entro sera in pianura anche su Toscana, Umbria, fin sulle coste di Romagna e Marche ( fiocchi possibili a Firenze ed Ancona ). Neve in collina tra Lazio e Abruzzo ma in calo fin sulle pianure interne entro domenica notte, con fiocchi non esclusi anche a Roma. Tra lunedì e martedì rovesci di neve interesseranno le adriatiche fin sulle coste, in collina o comunque a quote basse al Sud peninsulare; più sole ma gelido al Nord e centrali tirreniche. Le massime in pianura infatti faticheranno a superare i 2-3°C in Valpadana, le minime saranno invece ampiamente sottozero. Clima particolarmente rigido in montagna con valori fino a -17/-20°C a 1500m su Alpi e Appennino settentrionale».

ALTRA NEVE IN PIANURA IN AVVIO DI MARZO – «Ad oggi è probabile l’arrivo di una perturbazione piuttosto intensa a cavallo tra il 28 febbraio e il 1 marzo, con neve in pianura al Nord e inizialmente anche al Centro. Le temperature in questo frangente però subiranno un rialzo per richiamo di venti meridionali, specie al Centrosud. Nel frattempo l’Europa centro-settentrionale rimarrà al gelo» – concludono da 3bmeteo.com