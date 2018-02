TERMOLI. Luca Belloni è sicuramente un’icona della vita notturna dei clubs della riviera adriatica, da oltre trent’anni resident dj dell’ AltroMondoStudios di Rimini, decretato dall’autorevole DjMag al numero 44 della classifica dei clubs più famosi al mondo; i suoi set sono caratterizzati dai suoni più classici dell’house fino ad arrivare alle sonorità elettro-house e progressive;

la sua presenza è costante nei clubs italiani ed europei: alla fine degli anni novanta inizia anche a produrre musica e nel 2000 raggiunge il successo con il progetto Mash.

“Rock the disco”, “In your arms”, “One day” e “Be my girl” sono alcune delle hit che hanno raggiunto la vetta delle classifiche (Radio Deejay, Italia Network, Discoradio), molte sono le collaborazioni avute con svariati amici della consolle a partire da Molella, Alex Nocera, Rudeejay, Da Brozz e tanti altri.

Dalla sua poliedricità nascono anche situazioni in cui i set si basano sulla storia della musica degli ultimi trent’anni con serate caratterizzate da un pubblico più adulto alla riscoperta del divertimento.

Sabato, Belloni ha allietato la serata e soprattutto la nottata al Birrofficina di Termoli facendo ballare un’intera sala e persino i proprietari e il personale tutto mentre servivano; un vero accampamento di avventori sparso ad occupare ogni angolo del locale.

Le canzoni messe dai suoi strumenti per coloro che erano lì, hanno fatto ballare anche i giovanissimi: da "Der Kommissar " di Falco , a “Santa Esmeraldo”, passando per “Cheri Cheri Lady” dei Modern Talking che hanno fatto addirittura salire la gente sui tavoli.

Insomma l’intramontabile musica degli anni ‘80 –’90, sabato sera, ha fatto tappa al Birrofficina di Termoli facendo divertire chi ha scelto di passare una serata diversa grazie alla presenza di un dj con i fiocchi che ha incontrato il favore di una comunità termolese ballerina.