TERMOLI. Questa mattina, si è tenuto in Municipio un incontro per fare il punto della situazione sull’emergenza neve che nella giornata di ieri ha interessato la nostra città.

Il sindaco Angelo Sbrocca si è compiaciuto del lavoro svolto per prevenire tale emergenza; il Comune di Termoli, infatti, ha affrontato la situazione di gelo, neve e ghiaccio con prevenzione ed ordine, con un piano neve già da tempo predisposto.

“Questa ondata di maltempo che ha colpito anche la costa molisana non ci ha colto impreparati” – afferma il sindaco – dando risalto al lavoro delle squadre che hanno monitorato tutta la città, hanno spazzato via la neve dalle strade e hanno impedito, con l’utilizzo di numerosi spargisale, il ghiacciarsi delle vie e dei marciapiedi.

L’operazione è riuscita in maniera efficace ed efficiente. I ringraziamenti del primo cittadino sono andati al settore dei lavori pubblici nella persona del Dirigente e di tutti gli altri funzionari e dipendenti che hanno lavorato instancabilmente non solo di giorno, ma anche di notte, nonché alla pulizia municipale che si è prodigata per questo maltempo e tutte le altre forze dell’ordine che hanno contribuito con il loro apporto a far sì che tutto andasse per il meglio.

Un’uguale operazione è stata fatta al consorzio industriale dove i dipendenti del Piano neve hanno girato per monitorare la situazione della viabilità sia nella giornata di ieri che di oggi: stanotte per ben due volte c’è stato lo spargimento di sale per evitare che le strade si potessero ghiacciare e quindi per consentire ai mezzi pesanti di circolare regolarmente.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, si prevede una nuova nevicata nel pomeriggio di oggi e di conseguenza il sindaco non si è ancora espresso su una possibile proroga dell’ordinanza di chiusura delle scuole.

Il sindaco ha inoltre sottolineato che ieri non c’erano i presupposti per la chiusura degli istituti scolastici termolesi che, ricordiamo, deve essere fatta con assoluta responsabilità ed equilibrio solo quando c’è vero pericolo per la incolumità pubblica e intralcio alla circolazione.

Queste stesse valutazioni saranno fatte dal sindaco nel pomeriggio di oggi.