Condizioni meteo avverse, riunione del COV sulla situazione della viabilità provinciale

CAMPOBASSO. Presieduto dal Prefetto di Campobasso, Dott.ssa Maria Guia Federico, si è oggi nuovamente riunito il Comitato Operativo Viabilità, allargato anche alle altre Forze di Polizia e agli Enti proprietari delle strade.

Nel corso dell’incontro è stata analizzata la situazione complessiva della viabilità provinciale, che al momento non presenta aspetti di rilevante criticità.

Pertanto, in considerazione dell’attuale miglioramento delle condizioni meteo, al fine di consentire il deflusso dei mezzi pesanti concentrati nelle aree di stoccaggio è stato revocato il divieto di circolare sulle strade extraurbane e sul tratto autostradale della provincia per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose.

Quanto sopra ferma restando l’eventualità di un ripristino in caso di nuovo peggioramento. Allo stato non risultano interruzioni nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali, né sono stati registrati rilevanti disagi per la popolazione anche negli spostamenti sulle arterie stradali.

Si raccomanda, comunque, attesa la possibile formazione di strati di ghiaccio in conseguenza delle basse temperature, a tutti gli automobilisti e, in particolare, ai conducenti dei mezzi pesanti, di usare la massima prudenza rispettando tutte le norme del codice della strada, munendosi di dispositivi antineve.