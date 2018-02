Termoli al gelo, colonnina di mercurio tre gradi sottozero anche di giorno

TERMOLI. Temperature davvero inusuali per la costa termolese e l'intera città, quelle che si registrano oggi. Di giorno, addirittura, abbiamo i vari termometri esterni che segnano meno 3 gradi.

Un freddo assurdo per le nostre abitudini. La fortuna, per così dire, è stata la quantità limitata di neve che la perturbazione di origine siberiana Burian ha scaricato in queste ultime ore. Non abbiamo rivissuto l'impasse del febbraio 2012, che causò limitazioni e disagi per quasi due settimane, con nevicate senza soluzione di continuità e di buona portata.

Sulla scarsità degli accumuli, dunque, i meteorologi ci hanno preso in pieno.