Pranzo solidale ok per Dynamo Camp, l'associazione Agorà vince la sfida

GUARDIALFIERA. «Ottimamente riuscita la giornata organizzata dall’associazione culturale “Agorà” di Portocannone a favore di Dynamo Camp, di domenica 25 febbraio presso l’agriturismo Montepeloso di Guarfialfiera. L’intento era di dare un piccolo contributo economico, a nome di “Agorà”, del Molise e dei suoi abitanti, al Camp che ospita bambini e ragazzi affetti da patologie gravi, di natura oncologica e non solo, per brevi periodi di vacanza assolutamente gratuiti», ci ha illustrato Giovanni Battista Muricchio.

«L’iniziativa voleva però anche divulgare sul territorio il messaggio di Dynamo, il Camp che nel giro di pochi anni è diventato un centro di eccellenza, unico in Italia, in grado di dare l’opportunità a minori ammalati ed alle loro famiglie di vivere momenti gioiosi in un ambiente studiato ed organizzato al meglio, dove nulla è lasciato al caso o all’improvvisazione e dove uno staff altamente qualificato opera stando solo dalla parte dei bambini e senza far pesare in alcun modo la loro malattia. Sicuramente un’eccellenza italiana e anche un poco molisana in quanto il fondatore ed ideatore di questo angolo magico sulle montagne pistoiesi, immerso in un’oasi Wwf di oltre mille ettari, è il nostro conterraneo Enzo Manes che ha dimostrato che il “Molise Esiste” e riesce ad eccellere, se vuole, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Il presidente di “Agorà”, Maria Teresa Manes, insieme ad altri soci hanno invitato tutti i presenti a farsi moltiplicatori del messaggio di Dynamo attraverso un passaparola convinto e soprattutto trasversale rispetto a qualsiasi logica utilitaristica o politica.

Una sfida? Forse, ma sicuramente un motivo di orgoglio e soddisfazione per chi si vorrà impegnare in questa direzione».