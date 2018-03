Le elezioni degli altri: dal comune di Morterone al Pirellone

LARINO. Il paese più piccolo d'Italia? Sino al luglio scorso era Moncenisio (To) che si contendeva con Morterone (Lc) il primato di agglomerato più piccolo d'Italia. Per entrambi siamo sul filo dei 30 abitanti. Questo per dire che gli enti-polvere non si trovano solo al Sud e che, anzi, quelli molisani fanno la figura di ‘metropoli’ se confrontati alle cifre demografiche suesposte. In definitiva, nella ventesima regione, il più piccolo degli enti locali territoriali è quello di Castelverrino (115 ab.).

Già Provvidenti ne conta 119 e Castelbottaccio 312. Con Montelongo già si veleggia su alte quote (365); con Civitacampomarano (417) e con Acquaviva d’Isernia (425) siamo al massimo. Il prologo serve ad introdurre la figura della Sindaca di Morterone, Antonella Invernizzi (maestra 52enne) che corre per una poltrona di consigliera regionale al “Pirellone”. Per diventare prima cittadina capeggiò una lista civica; come aspirante consigliera regionale si propone con “Noi per l'Italia”, la quarta gamba del Centrodestra inventato da Maurizio Lupi e da Roberto Formigoni. «Vorrei portare in Regione i problemi dei piccoli comuni ed in particolare quelli della mia valle. Spero di riuscire a creare le condizioni perché essa viva e cresca, perché i giovani valsassinesi possano lavorare e creare una famiglia senza necessariamente doversi spostare a Lecco o Milano». Quasi la metà dei residenti nei due paesi siede nei rispettivi Consigli comunali.

A Moncenisio, prima del calo demografico, votarono in 33 (23 a favore di una lista civica, 8 per un'altra civica, 2 schede bianche). Il Consiglio è composto da sindaco, vice-sindaco, un assessore e dieci consiglieri. Invece Morterone si colloca alle pendici del monte Resegone, ben noto al nostro ricordo di studenti impenitenti a causa del nome che ricorda ben altre imprese. La prima cittadina è, appunto, la Invernizzi, eletta con 15 voti su 17 votanti e due schede bianche. In Consiglio siedono soltanto in 9 perché non è stato possibile reclutare il decimo componente. Per raggiungere il centro abitato c’è un’unica strada che, d’inverno, viene chiusa per le slavine. Non c’è una scuola, manca un dispensario farmaceutico e si rimane senza funzioni sacre nel caso di impedimento del Parroco.

Il Comune ha un solo dipendente ed un bilancio di appena 100mila euro. Ora la Sindaca vuole occupare una poltrona al ‘Pirellone’, naturalmente confidando di essere votata. I suoi auspici? «Sistemare la viabilità della zona, aiutare gli agricoltori, supportare il piccolo turismo montano, garantire una solida speranza per il futuro dei nostri ragazzi. In paese non c'è un negozio di alimentari, così le provviste quotidiane vengono prodotte in casa (pane, formaggio, ortaggi, uova). Per il resto si aspetta che qualcuno scenda a valle per qualche commissione”. La stessa Sindaca mette a disposizione la propria autovettura per trasportare gli amministrati giù a valle o per acquisti. Una comunità da “Mulino bianco”? È sbagliato credere che in un paese così piccolo non vi siano conflitti.

Le rivalità sono di lunga data e continuano a generare bisticci che non sempre la sindaca riesce a sopire. Basti pensare che il suo primo mandato finì anzitempo perché fu messa in minoranza. Dopo di che qualcuno le fece rinvenire l'auto danneggiata. Gli esiti di questa vicenda le costarono persino una denuncia per peculato. Poiché il danno arrecato era da riferire alla sua qualità di sindaco, le 800 euro del danno all’auto le furono rimborsate dal Comune. Nel marzo dell’anno scorso il Tribunale di Lecco la assolse perché il fatto non costituisce reato. «Chiesi il rimborso solo per far passare il messaggio secondo cui chi commetteva certi gesti contro di me, in realtà danneggiava l’Ente. Poi restituii la somma ricevuta». Ora la maestra spicca il volo verso la Regione; ma, se Formigoni e Lupi vogliono costituire un Gruppo parlamentare, devono superare il 3%. Ce la faranno? ‘Quien sabe!’.

Claudio de Luca