Oltre 255mila km percorsi e 7.839 interventi nel 2017: questa è la Misericordia

TERMOLI. Ha celebrato i primi 25 anni di vita e di attività nel 2017 e l’anno si è chiuso con un bilancio di interventi e servizi svolti davvero ragguardevoli. Parliamo della confraternita della Misericordia di Termoli, che ha sede in via Biferno e da sempre è guidata dal governatore Romeo Faletra, che ha anche instradato in cinque lustri i volontari di altre zone del Molise che hanno istituito sezioni autonome, da lui coordinate a livello regionale.

Citavamo il bilancio, ebbene nel 2017 sono state 7.839 le attività portate a compimento e non solo riconducibili a quello dell’emergenza territoriale, ossia le due postazioni del 118 di Termoli e Montenero di Bisaccia, che comunque impegnano h 24 i volontari per 365 giorni l’anno.

Da ricordare che ormai da anni i medici non viaggiano più con l’automedica, ma sono ospiti all’interno delle ambulanze. Dimissioni, ricoveri, visite specialistiche, trasferimenti, dialisi, disabili, assistenza alle manifestazioni, servizi scolastici, servizi sociali, presenza nei presidi ospedalieri, protezione civile e assistenza sanitaria il lungo elenco di interventi effettuato. Un dato su tutti, i mezzi della Misericordia hanno percorso 255.110 chilometri, quasi 800 ogni giorno per coprire le oltre 20 missioni giornaliere. Se non ci fossero – volontari e Confraternita - bisognerebbe inventarli.