CAMPOMARINO. Nasce a Campomarino l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (Aisa Sezione Regionale).

Le attività principali che questa nascente associazione si prefigge, nascono dall’obiettivo e la costituzione di un nucleo operativo Volontario per la Vigilanza e Sicurezza Ambientale, formato da persone realmente motivate, che attraverso valori come la determinazione, la professionalità e il rispetto per le regole, possono divenire un valido sostegno agli organi istituzionali nella tutela e nella salvaguardia del territorio, della flora e della fauna.

L’Associazione, attraverso i vari reparti in fase di formazione e composizione sono: Vigilanza Ambientale, Protezione Civile, Nucleo Subacqueo, Reparto Radioamatori, Nucleo Primo Soccorso Sanitario, Scorte Tecniche, Nucleo Cinofilo, Centro Addestramento Nautico, Nucleo Antincendio Boschivo, nucleo Primo Soccorso Veterinario. Tutte categorie di indiscutibile espressione professionale, forti di tutte le autorizzazioni Ministeriali ed Istituzionali. L’Associazione ha l’obiettivo di diventare un importante organo coadiuvante per le necessità non solo istituzionali, ma anche per quelle, numerose, di cui ha bisogno quotidianamente ogni territorio.

A Campomarino, presso Palazzo Norante, sede della locale Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, si è svolto venerdì 23 febbraio un corso di formazione per operatore di Protezione Civile per oltre 20 aderenti alla nascente sezione regionale della Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (Aisa). Il corso, tenuto per tutta la giornata dal funzionario della Protezione Civile regionale dott. Angelo Del Gesso che ringraziamo per tutto il tempo dedicatoci, ha ripercorso l’avvicendarsi della normativa storica dall’unità d’Italia, alla legge costitutiva del 1992, alle varie integrazioni e decreti attuativi, fino all’ultimo riordino recente con la Legge 30/2017 e il Decreto legislativo n. 1/2018.

Si ringrazia inoltre il gruppo Rgpt (Carabinieri in Congedo di Portocannone) insieme al gruppo Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo.