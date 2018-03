Formazione e solidarietà, i colori sociali dipinti... Coralmente

LARINO. Eventi per la solidarietà e nella formazione: il Rotary club Larino ha concluso le celebrazioni per i 113 della Rotary International. Un impegno concreto nel campo della solidarietà e della formazione. Il mese di febbraio, che è coinciso con le celebrazioni per i 113 anni della Rotary International, ha visto il Rotary club di Larino attivo protagonista nella organizzazione di manifestazioni ed eventi in città. Lo scorso 23 Febbraio, nel teatro della Scuola dell’infanzia Paritaria San Giuseppe a Larino, si è tenuta la seconda edizione dell’evento di musica e solidarietà dal titolo Coralmente Rotary: uno dei progetti di punta del Distretto 2090 che unisce i club di Molise, Abruzzo, Marche e Umbria, nato con la volontà di utilizzare la musica per diffondere il messaggio del Rotary; un messaggio che si fonda sui principi posti dal fondatore Paul Harris ed articolati nei valori di pace, fratellanza, tolleranza ed attenzione ai bisogni dei più deboli.

L’evento ha visto protagonisti i piccoli allievi della scuola dell’infanzia che hanno intonato canti preparati nelle settimane precedenti alla manifestazione con il prezioso supporto delle insegnanti e delle suore dell’istituto scolastico. Tanti i cittadini, tra cui i familiari dei piccoli studenti, che hanno preso parte all’iniziativa aperta dai saluti della presidente del locale Rotary club Teresa Mancini e della past president Marina Bucci.

Su unanime decisione dei soci del club frentano, il ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficenza a favore del programma PolioPlus, nato nel 1985 dalla Rotary International per l’eradicazione della poliomielite, malattia acuta, virale, altamente contagiosa conosciuta anche come polio o paralisi infantile. PolioPlus è uno dei più ambiziosi programmi umanitari che siano mai stati intrapresi da un’entità privata, per merito della quale lo stesso Rotary nel 1985 è stato riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) come organizzazione non governativa operante nel campo della salute a livello internazionale.

Il 24 febbraio su idea di Paolo Sia, Assistente del Governatore per i Rotary club del Molise, nella biblioteca Preziosi del Palazzo Ducale di Larino si è tenuto l’evento formativo che ha visto partecipi delegazioni dei Rotary club provenienti da Termoli, Campobasso e Agnone. Relatori d’eccezione dell’iniziativa, aperta dai saluti del Sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo, sono stati Luigi Falasca, Past Governor del distretto 2090 e socio del Rotary club di Agnone, oltre a Luigi De Angelis, Responsabile distrettuale per l’effettivo e socio del R.C. Campobasso. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di favorire una migliore conoscenza della storica mission del Rotary, quella di servire al di sopra di ogni interesse personale avendo come riferimento i valori dell’amicizia e dell’impegno per il prossimo, ai nuovi soci che nei mesi scorsi sono entrati a far parte del sodalizio frentano.