L’Italia, sia pure a due velocità, è prima in Europa per aspettative di vita. E il Molise?

LARINO. L’Osservatorio nazionale della salute nelle regioni italiane e l'Università Cattolica hanno diffuso un ‘focus’ dedicato alle disuguaglianze in materia. In quanto a speranza di vita, avrebbero una ‘chance’ in meno i meridionali in genere, soprattutto quando non abbiano conseguito … una laurea. Questi ultimi addirittura patirebbero peggiori condizioni di salute acuite dalle difficoltà di accesso ai servizi sanitari, con un impatto significativo sulla capacità di prevenire le patologie. I dati sottolineano che nel Casertano e nel Napoletano si abbia una speranza di vita inferiore rispetto a quella media nazionale mentre a Caltanissetta ed a Siracusa lo svantaggio è inferiore. Le Province più longeve sono quelle di Firenze (84,1 anni di aspettativa di vita: 1,3 in più rispetto alla media nazionale), seguono Monza e Treviso con poco più di un anno di vantaggio su un italiano medio. Non meno gravi i divari sociali di sopravvivenza, in Italia: curiosamente un cittadino può sperare di vivere 77 anni se ha un livello di istruzione basso e 82 anni se possiede almeno una laurea. Tra le donne il divario è minore, ma pur sempre significativo: 83 anni per le meno istruite, circa 86 per le laureate. Anche le condizioni di salute denunciano le differenze sociali: nella classe di età ricompresa tra i 25 ed i 44 anni la prevalenza di persone con una patologia cronica grave è pari al 5,8% tra coloro che hanno un titolo di studio basso e al 3,2% tra i laureati. Tale ‘gap’ aumenta con l’età; cosicché nella classe 45-64 anni, è il 23,2% tra le persone con la licenza elementare e l’11,5% tra i laureati.

Nella terra che ha dato i natali a Vincenzo Cuoco, la popolazione è sì diminuita (in controtendenza alla media nazionale); ma, curiosamente, l’aspettativa di vita si è dilatata facendo lievitare il numero dei centenari (nel 2011 erano già 71 le donne e 35 gli uomini). Questi campioni di longevità rappresentavano il 33,8% quando, nel resto della Penisola, la percentuale raggiungeva solo il 25,4%. Mentre l’intero Stivale faceva registrare 59.443.744 abitanti (+4,3%), in Molise la flessione demografica equivaleva al 2,2%. In sostanza, da 320.601 che erano, i Molisani erano diventati (almeno sulla carta) 313.660. Ma ecco le regioni più longeve, secondo le stime presentate dall’Istat, con la speranza di vita alla nascita espressa in anni:

DONNE: Marche: 85,9; Trentino-Alto Adige: 86,2; Sardegna: 85,3; Veneto: 85,7; Umbria: 85,8: Calabria: 84,8; Toscana: 85,6; Lombardia: 85,6; Abruzzo: 85,2; Molise: 85,4; Friuli-Venezia Giulia: 85,4; ed Emilia-Romagna: 85,3; Basilicata: 84,9; Puglia: 85,1; Piemonte: 85,0; Valle d'Aosta: 84,6; e Liguria: 85,1; Lazio: 85,0; Sicilia: 83,9; Campania: 83,5.

UOMINI: Marche: 81,2; Toscana: 81,2; Trentino-Alto Adige: 81,3; Umbria: 81,2; Puglia: 80,9; Veneto: 81,0; Basilicata: 80,3; Lombardia: 81,1; Emilia-Romagna: 79, Friuli-Venezia Giulia: 80,3; Calabria: 80,0; Abruzzo: 80,7; Molise: 80,1; Lazio: 80,6; Piemonte: 80,5; Sardegna: 80,2; Liguria: 80,5; Sicilia: 79,8; Campania: 78,9; Valle d’Aosta: 79,4.

Alle disuguaglianze di salute si affiancano quelle di accesso all’assistenza sanitaria pubblica, si tratta delle rinunce, da parte dei cittadini, alle cure o prestazioni sanitarie a causa della distanza delle strutture, delle lunghe file d’attesa e dell’impossibilità di pagare il ticket per la prestazione.

