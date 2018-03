L'8 marzo della donna: esami e visite gratuite al reparto di Ginecologia

TERMOLI. Come ogni anno in occasione della festa della donna e della festa della mamma gli ambulatori sono aperti a tutta l'utenza per prestazioni gratuite. Quindi l'8 Marzo dalle ore 9 alle ore 19 saranno offerte gratuitamente visite ginecologiche, visite ostetriche, ecografie ginecologiche, ecografie ostetriche, pap-test (in accordo con la nostra Anatomia Patologica) e saranno fornite informazioni sulle patologie specifiche e sui servizi offerti dalla Uoc quali: accertamenti per gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio, corsi di accompagnamento alla nascita, uso del gas Protoxan per la riduzione del dolore in travaglio di parto, donazione del sangue cordonale, incentivazione all'allattamento al seno, rieducazione del pavimento pelvico pre e post-partum e in menopausa, screening oncologico ginecologico di 1° e 2° livello (compreso laservaporizzazione), diagnostica endoscopica, chirurgia laparoscopica e protesica fasciale per la cura del prolasso uterino e vescicale, cura per l'incontinenza urinaria da sforzo.

Gli ambulatori sono ubicati al 2° piano, accessibili tramite l'ascensore B.Le prestazioni possono essere prenotare chiamando il numero 0875.7159383 tutti i giorni feriali dalle 11 alle 14. Una iniziativa dell'Asrem che viene organizzata in occasione della festa della donna, nell'ambito dell'integrazione ospedale-territorio. Saranno attivati spazi informativi sulle patologie a maggiore impatto femminile e sui percorsi di prevenzione. In particolare: prevenzione e controllo in ostetricia e ginecologia sul parto indolore.

Anche prevenzione oncologica, prevenzione cardio-vascolare, percorso diabete, vaccino profilassi Hpv e rischio osteoporosi. Già da anni il reparto guidato dal dottor Dino Molinari l'8 marzo, così come in altre ricorrenze simboliche, apre l'ambulatorio all'attività fuori dalle liste di attesa.