Maltempo, si prevedono irruzioni fredde e nevose fino ad aprile: la primavera è lontana

TERMOLI. Come molti ricordano, non di rado le primavere degli anni '80, successive dunque ai famosi gelidi inverni di cui il 1985 è il più discusso e noto, erano caratterizzate da discese fredde fino ad Aprile se non anche Maggio.

Alcuni periodi pasquali furono caratterizzati da nevicate fino in pianura o comunque a bassa quota. Questo tipo di fredde primavere erano una conseguenza di anomalie climatiche collegate al fenomeno dello stratwarming, ovvero il surriscaldamento stratosferico polare che manda in pezzi il vortice polare, spingendo verso sud masse d'aria gelida, esattamente quello che è accaduto pochi giorni fa.

Le nostre previsioni per Pasqua e Pasquetta 2018 indicano proprio uno scenario simile a quelli sopracitati, ovvero con irruzioni fredde e nevose fino ad Aprile, il classico colpo di coda dell'Inverno.

Tra la fine di Marzo ed i primi giorni di Aprile il tempo sarà caratterizzato da forte instabilità con temporali al CentroSud, neve a bassa quota sulle Alpi e anche sull'Appennino centrale tosco-emiliano. La stagione sciistica potrebbe proseguire per tutto il mese di Aprile.

Fonte IlMeteo.it