TERMOLI. Ce l'avevano già segnalato alcuni lettori habitués dello jogging e delle passeggiate con i propri cani che, lungo la strada in via Marinai d'Italia a Termoli, costruita e ideata qualche anno fa come luogo di camminate ristoratrici e di riposo, c'è ad oggi uno scenario alquanto inguardabile: erbacce incolte, sporcizie dappertutto, bivacchi notturni per senzatetto, cestini per i rifiuti divelti e buttati per aria, bottiglie di vetro rotte che formano un tappeto pericoloso su cui camminarci sopra.

Ora, come se non bastasse, si è creata una fogna che dal muraglione soprastante scarica da diversi giorni a gettito continuo liquami fognanti che hanno allagato tutta la passeggiata, e si può anche solo immaginare l'olezzo ripugnante che questi liquami emanano su tutta la zona...e la fortuna (si fa per dire) è che adesso non ancora arriva il caldo.

La dimostrazione che questa perdita non è cosa che dura da poco, la quantità di liquame e la vegetazione che la stessa ha contribuito a far crescere, fa pensare che sia in atto da diversi giorni se non settimane.

Vi mostriamo quanto detto in un video con la speranza che, chi è preposto, faccia qualcosa al più presto perché il problema comincia ad essere anche una questione di igiene pubblica.