Ancora una frana a Rio Vivo. La prossima?

TERMOLI. Una situazione di rischio ha origine quando non si riesce a valutare una corretta connessione tra cause ed effetti e non si riesce a stabilire un collegamento tra hazard (situazione che crea una condizione di minaccia) e danni attesi. La vulnerabilità, per sé stessa, non compromette un sistema ma, in condizioni particolari può produrre eventi indesiderati. E’ evidente come la presenza di situazioni di rischio risenta in maniera determinante del “valore” che si assegna a persone e cose esposte e possa dipendere anche dalla particolarità delle situazioni. Le azioni intraprese per ridurre la vulnerabilità di un sistema contribuiscono, in maniera più o meno efficace, alla riduzione del rischio soprattutto se consideriamo che non si tratta quasi mai degli effetti di una sola causa ma di una più complessa concomitanza di cause. Provocata spesso dalla rimandata risoluzione di un primitivo problema e peggiorata da un omesso controllo e da una scarsa o nulla azione manutentiva.

Anni fa, durante una conferenza, a una signora che chiedeva come mai il terreno si muovesse il geologo relatore rispose: “è normale che un terreno si muova, è da sprovveduti costruirci sopra una casa”. Non serve, anche se è comodo, nascondersi dietro l’imprevedibilità di sollecitazioni straordinarie e non controllabili. Pochi sono gli eventi realmente improvvisi (un terremoto, per esempio; in un’area riconosciuta come sismica, però, ha buone probabilità di “tornare”) perché più frequentemente gli eventi sono preceduti da segni premonitori, piccole avvisaglie che dovrebbero far aprire gli occhi e porre subito i rimedi più efficaci. Le frane e in genere i movimenti di terreni, soprattutto se bagnati, sono tra questi.

La notizia delle ultime frane a Rio Vivo lascia tutti sgomenti e il pensiero corre subito a chi ha avuto i danni. La solidarietà verso quelli che hanno dovuto abbandonare la casa non deve, però, far dimenticare gli eventuali errori che possono essere stati commessi (sbancamenti selvaggi e interruzioni di naturali vie di smaltimento di acque, eseguiti per rispondere a esigenze private immediate senza la necessaria attenzione per cosa avrebbe potuto succedere solo pochi metri più in là). Periodicamente una vasta area di Rio Vivo viene sommersa dalle acque del mare che sembra volersi vendicare di quell’arrembaggio edilizio che generosi condoni hanno provveduto a regolarizzare. I relativi costi per la messa in sicurezza vengono caricati sulla Comunità. Dobbiamo prendere atto che il costone di Rio Vivo è la parte di Termoli maggiormente a rischio ma anche altre presentano notevoli criticità.

Come nella favola dei tre porcellini crediamo ancora che la casa più solida sia sempre quella con più c.a. Siamo proprio sicuri che nuovi muraglioni in calcestruzzo risolvano i problemi?

Luigi Marino