Il panorama dell'informazione regionale si arricchisce di un'altra testata: nasce Campobassoweb.it

Cari amici, qualcuno di voi se ne sarà già accorto. Da pochi giorni ha fatto la sua comparsa online una nuova testata giornalistica: Campobassoweb.it.

Siamo sulla rete da una sola settimana e sono già in tanti i lettori che ci seguono, sia sul nostro portale che sulla nostra pagina Facebook. Oggi, dopo un regolare periodo di rodaggio, vogliamo annunciare ufficialmente la nostra presenza nel panorama dell'informazione locale.

Ci presentiamo. Siamo una redazione che coniuga l'esperienza di giornalisti che operano su un network in fase di espansione con l'entusiasmo di giovani collaboratori; il nostro compito primario sarà quello di informare i cittadini di Campobasso e del suo hinterland su ciò che accade quotidianamente in città. Lo faremo con uno stile snello, libero da pregiudizi o condizionamenti di sorta. Faremo ciò che ogni giornalista è chiamato a fare, cioè essere il tramite attendibile tra la notizia e i cittadini.

Come avrete notato, un'altra caratteristica fondamentale della nostra testata risiede proprio nel suo nome, che si lega intenzionalmente a quello della città di Campobasso. Ciò che avremo a cuore, infatti, è la convinta volontà di dare voce al capoluogo di regione, ai suoi cittadini e alle realtà che abitano e animano questo territorio: insomma, non solo un quotidiano per i campobassani, ma fatto dai campobassani, ai quali daremo spazio ogni volta che ce lo chiederanno e ogni volta che ci verrà segnalata una storia degna di essere raccontata, che sia essa di una persona, di un'associazione, di un'impresa o di qualunque altra espressione sociale per la quale varrà la pena soffermarsi a riflettere. Sarà questo il nostro tratto distintivo, la nostra insegna: un faro sempre acceso sulle intime pieghe della realtà locale.

Iniziamo il nostro lavoro con tanta umiltà e a piccoli passi, ma con la consapevolezza di poter crescere e divenire presto parte integrante del tessuto sociale di questa città e, auspichiamo, un punto di riferimento per la sua gente. Una convinzione, la nostra, che si basa sulla grande voglia di fare e sull'esperienza ormai più che decennale maturata nel campo dell'editoria regionale; Campobassoweb.it, infatti, è figlia di un network che vede già al suo attivo due testate, Termolionline.it e Vastoweb.it, capaci di generare decine di migliaia di contatti ogni giorno, sia in Molise che nel vicino Abruzzo. Il nostro progetto, però, non vuole fermarsi qui, perché l'intenzione è quella di tracciare i lati di un triangolo ideale composto dalle tre principali città molisane, dando presto a Campobassoweb.it una "sorella", che sarà chiamata Iserniaweb.it.

Un network informativo regionale, quindi, che sarà al servizio dei cittadini e che potrà contribuire in qualche modo alla crescita del territorio e della sua gente.

Vi aspettiamo, ogni giorno, su Campobassoweb.it.

Nicola Montuori