TERMOLI. Termoli soffre, soprattutto d’estate, la carenza di parcheggi. Per fortuna c’è una gran mole di gente che si riversa nella nostra città e purtroppo il più delle volte gli automobilisti sono costretti a fare lunghissimi giri per trovare un parcheggio, talvolta non riuscendoci. Abbiamo un’idea da suggerire all’amministrazione e se dovesse trovare l’interesse da parte di chi può decidere favorevolmente, consigliamo di mettersi subito all’opera visti i tempi non proprio veloci con i quali di solito si realizzano opere seppur di semplice attuazione.

L’idea è quella di adibire a parcheggio quel grosso tratto di arenile all’inizio della spiaggia di Rio Vivo, dove da qualche anno stazionano le giostre in occasione delle feste patronali.

L’area è a poche centinaia di metri dal centro della città ed eviterebbe quindi l’intasamento veicolare al quale siamo purtroppo abituati da troppo tempo.

L’opera porterebbe tre grossi vantaggi alla comunità. Il primo, senza dubbio il più evidente, si darebbe una grande risposta alla mancanza dei parcheggi. Da un calcolo approssimativo che abbiamo fatto insieme a un ingegnere, data l’ampiezza del sito, ci andrebbero comodamente almeno 400 auto. Il secondo è che si darebbe lavoro almeno a una decina di giovani come addetti alla gestione dei parcheggi per un periodo non inferiore ai tre mesi, giugno, luglio e agosto e di questi tempi sarebbe cosa assai positiva. Il terzo vantaggio è che le entrate mensili coprirebbero i costi del personale, quindi zero spese per le casse comunali, a parte i fondi necessari all’adeguamento dell’area a parcheggio per auto.

E la giostra dove la mettiamo? Questo potrebbe essere un problema! Non per noi che ci abbiamo pensato bene: la giostra la spostiamo in quel grande spazio alle spalle delle biglietterie delle navi per le Isole Tremiti.

Questo è ciò che Termolionline propone all’amministrazione, sperando nel buon senso che porterebbe alla soluzione dell’iter necessario per la realizzazione dell’opera. Noi ovviamente non abbiamo il potere per decidere, ma quello di consigliare si. A voi….