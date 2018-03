TERMOLI. Questa mattina all’Hotel Meridiano di Termoli, si è svolto un importante Service organizzato dai Lions Club Tifernus di Termoli sulla sicurezza stradale: all’evento hanno partecipato diverse classi di alunni dell’ultimo anno di alcuni istituti superiori della città adriatica.

A parlare sui rischi e le conseguenze a volte tragiche che si possono subire per condotte alla guida di autovetture non corrette o sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti , o peggio ancora, come accade spesso oggi ,per distrazione soprattutto per coloro che mentre guidano, giocano o inviano sms con il cellulare, sono stati il maggiore deiCarabinieri Fabio Ficuciello, il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, il C.R. Aldo Ciccone e il medico del 118, il dottore Primiano Lombardi.

Moderatore del convegno è stato Lino Stilla, membro dei Lions Club Tifernus.

Ogni intervento degli ospiti aveva come comune denominatore il fatto che quando ci si siede alla guida di un veicolo, bisogna farlo con attenzione e con responsabilità, un messaggio sensibile soprattutto per i tanti giovani presenti che specialmente nei weekend devono mettersi alla guida sobri e non sotto l’effetto di sostanze alcoliche e altro che inequivocabilmente riducono la lucidità e i riflessi che invece quando si guida debbono essere sempre pronti.

Il Maggiore Ficuciello ha avuto anche modo di spiegare soprattutto ai giovani studenti che oggi non si scherza nemmeno con il nuovo codice della strada; soprattutto con il reato di Omicidio Stradale si finisce in carcere se si commettono incidenti che causano morti e chi li causa, se riconosciuto colpevole, corre il serissimo rischio di finire in galera.

Stesse cose per quanto invece riguarda ilcampo specifico degli altri intervenuti, come il dottore Lombardie il C.R dei Pompieri Aldo Ciccone.

Un interessante service dei Lions Tifernus alla cui presidente Mariangela Martella e al suo staff intero bisogna riconoscere la lungimiranza nell’individuare argomenti importanti ed attuali per poi dibatterne pubblicamente.