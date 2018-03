La sfida di Felice, il “Bambino Farfalla” di Terlizzi

LARINO. Toccante l’incontro avvenuto lo scorso 4 marzo presso il reparto Udi dell’Ospedale Vietri di Larino tra i genitori del piccolo Felice Guastamacchia, bambino di Terlizzi che combatte dalla nascita (avvenuta il 10 agosto del 2016) con l’Epidermolisi Bollosa, una rara e grave patologia della pelle, e Michele Trivisonno, Presidente della Fondazione Michelino Trivisonno Onlus, unitamente ad una delegazione del Cda della stessa Fondazione. L’incontro è avvenuto nell’ambito di una iniziativa di sensibilizzazione a supporto della campagna di raccolta fondi Help4Felice, che ha visto partecipi le due parrocchie della città frentana, grazie all’attenzione e alla sensibilità dei due parroci don Antonio Di Lalla e don Costantino Di Pietrantonio.

La campagna di raccolta fondi, alla quale la Fondazione Michelino Trivisonno Onlus ha preso parte con una cospicua donazione, si è resa necessaria per permettere di curare il piccolo in Minnesota negli Stati Uniti d’America, dove ha sede l’unico Centro al mondo nel quale è stato avviato un protocollo sperimentale che approccia la malattia in modo innovativo attraverso una terapia genetica.

I familiari del piccolo Felice hanno voluto ringraziare la Fondazione e il Presidente Trivisonno per l’impegno dimostrato in questi mesi, un impegno che ha portato la scorsa estate all’organizzazione di una grande manifestazione benefica al Palazzo Ducale. Un segnale concreto finalizzato ad assicurare al “bimbo farfalla” (così chiamato per la fragilità della sua pelle) e alla famiglia tutta la felicità e la serenità che meritano.

L’iniziativa di raccolta fondi serve a dare a Felice la possibilità di concludere la fase di sperimentazione medica al fine di offrirgli una speranza di una vita normale ma serve anche per estendere questa speranza a tutti i genitori che hanno o si troveranno ad avere un figlio con il mostro dell'Epidermolisi in corpo. Va ricordato che solo in Italia questa patologia colpisce 1 bambino ogni 82 mila nati. La sperimentazione alla quale il piccolo si sta sottoponendo potrebbe diventare a breve un protocollo approvato per tutti i bambini che nascono affetti da Epidermolisi bollosa.