Alternanza scuola-lavoro tra il Comune di Termoli e l'istituto di Guglionesi

TERMOLI. Nuovo protocollo d’intesa da parte del Comune di Termoli in materia di alternanza scuola-lavoro e stavolta l’impegno e l’adesione coinvolgono un istituto che si trova al di fuori dei confini territoriali.

Il via libera è stato dato con una delibera di giunta. «Da diversi anni, si realizzano varie forme di collaborazione con istituti scolastici ed Università al fine di consentire agli studenti percorsi di formazione ed orientamento e l'alternanza scuola-lavoro – si legge nel corpo del provvedimento – vista la proposta presentata dall'Istituto omnicomprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II di Guglionesi finalizzata all'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro a decorrere dall'anno corrente, cui seguirà la stipulazione della relativa convenzione; è stato ritenuto di accogliere la proposta presentata dall'Istituto, di cui al punto precedente, ai fini della formazione ed orientamento professionale con una serie di attività che gli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi potranno svolgere presso il Comune di Termoli in qualità di soggetto ospitante con approvazione del relativo schema di convenzione. Ci saranno tirocini formativi per l'alternanza scuola-lavoro. La convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa».