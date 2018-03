Guida sicura in emergenza, a San Martino in Pensilis allievi da diverse regioni

TERMOLI. Si conclude oggi presso la nuova sede della scuola di Formazione Thor - sita in San Martino in Pensilis –il corso di formazione per la Guida Sicura in Emergenza.

Gli iscritti al corso formativo di circa 20 unità provengono da più regioni come l’Abruzzo il Molise la Puglia e per la prima volta anche dal Lazio e sono in parte Autisti-Soccorritori di diverse Associazioni, Autisti privati alle dipendenze di Autorità, rappresentanti delle Forze dell’ordine, Operatori sanitari.

Ancora una volta il basso Molise è punto di riferimento per svariate regioni d’Italia per la formazione sulla sicurezza stradale dove l’attitudine alla guida è elemento primario sulle cause di sinistrosità delle strade Italiane pertanto il Settore Formativo Sicurezza Stradale THOR membro della European Road Safty Charter da anni sta eseguendo uno specifico percorso per tutti gli autisti in particolare quelli settoriali alfine di ampliare il sistema esperienziale di ogni allievo in modo da ridurre tale fenomeno.

Gli Istruttori del Settore Formativo Sicurezza Stradale THOR coadiuvati dalla responsabile Elda Della Fazia sono impegnati per la corretta riuscita del corso che prevede una parte teorica dove l’allievo apprenderà nozioni che andranno dalla psicologia del conducente alle varie responsabilità sia rispetto al D.lgs.81/2008 e sia rispetto alle normative del CDS terminando questa prima parte con le tecniche di guida.

La parte pratica costituita da più piattaforme metterà a dura prova gli allievi i quali dovranno mettere in atto tutte quelle nozioni teoriche apprese.