Da Jacovitti a Dylan Dog, le carte ispirate al mondo dei fumetti

TERMOLI. Chi l’avrebbe mai detto? Certamente qualcuno se l’aspettava. Ma ammettiamolo, il successo dei giochi di carte e più in generale dei giochi da tavolo non era così scontato come qualcuno avrebbe potuto ammettere. Nell’era del digitale, tra applicazioni per smartphone e tablet e moderne narrazioni ludiche da milioni di copie, vedi GTA e Call of Duty, il settore dei board games (giochi da tavolo) ha conosciuto una nuova età dell’oro. Se Monopoli e Risiko tengono duro, ci sono nuove proposte che si rifanno alla tradizione fumettistica del nostro Paese, che del resto rimane una delle più apprezzate al mondo e propongo giochi di carte ispirati al mondo dei fumetti.

Di Jacovitti, nato a Termoli nel 1923, si è parlato come uno dei maggiori fumettisti del Novecento, capace di creare personaggi divertenti e ironici, sempre in bilico tra l’illusione e una realtà che facciamo fatica a interpretare seguendo esclusivamente la logica. Fantasia e creatività che sono presenti in grande quantità nel gioco di carte ispirato alle tavole del celebre fumettista molisano. Un gioco tradizionale quello del Mercante in fiera, ma che acquista una nuova e divertentissima vitalità grazie ai disegni di Jacovitti.

Per generazioni siamo entrati nel mondo da incubo di Tiziano Sclavi grazie ai fumetti con protagonista Dylan Dog, il celebre old boy di Craven Road. Ma un’alternativa per vivere da protagonisti i suoi casi è quella di partecipare al gioco di carte Dylan Dog: il gioco dell’incubo della Clementoni. Le vignette che trovate nelle carte sono uscite nelle pagine originali degli albi tratti dalla serie. Starà a voi raccogliere tutti gli indizi e mettere insieme i vari oggetti per trovare una soluzione che vi libererà dai vostri incubi.

I più grandi cattivi della storia del fumetto riuniti in un esclusivo set di carte: DC Comics Super-Villains Poker Set. È questa la proposta della celebre casa editrice statunitense, la DC Comics che ha prodotto un cofanetto di carte dedicate agli antagonisti degli eroi come Batman e Superman. La sfida è quella classica di una partita a poker con tanto di chip dealer, utile in partite di Texas hold’em in cui i giocatori competono in una sfida diretta contro il dealer. E naturalmente su ogni carta le immagini dei cattivi per antonomasia, da Lex Luthor a Deathstroke, da Joker a Due Facce.

Da un’idea di un altro grande del fumetto italiano nasce Bruti. Gipi ha disegnato e ideato un gioco di carte di ambientazione fantasy medievali in cui guerrieri dal coraggio infinito e dalla ferocia impressionante si sfidano in battaglie all’ultimo sangue che ne decreteranno il vincitore. Un gioco cruento, valorizzato dalle splendide immagini del fumettista livornese e da una serie di elementi narrativi capaci di rendere il gioco particolarmente avvincente. Armi bianche e armi da difesa, strumenti magici e la possibilità di giocare in team per sconfiggere il proprio avversario fanno di Bruti un gioco avvincente e appassionante. Non adatto a chi ha il cuore debole.

Dall’altro capo del mondo il Giappone ha dominato in questi ultimi anni il settore dei giochi di carte con successi planetari come Yu-Gi-Oh! che si è sviluppato seguendo una diffusione crossmediale capace di attraversare con successo le serie tv, il fumetto, il videogame e i giochi di carte tradizionali. Stesso discorso vale per Full Metal Alchemist, entrambi rappresentano infatti un nuovo modo di diffondere i prodotti del settore. Nato come manga (fumetto giapponese) Full Metal Alchemist ha avuto uno straordinario successo nel suo adattamento in serie televisiva, per diventare infine gioco di carte e trovare nuova vita in un videogame dedicato per Nintendo Ds.

I giochi analogici potrebbero dunque ritrovare una loro seconda giovinezza proprio nella diffusione dei giochi digitali.