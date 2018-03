Spettacolo e beneficenza, Adele Terzano per l'associazione Mamans d'Afrique

GUGLIONESI. Grande successo per lo spettacolo al teatro Fulvio.Quando la beneficenza si coniuga con la cultura e con l’amore per il proprio paese. E’ stato questo il senso dell’evento che si è svolto al teatro Fulvio di Guglionesi dove la dinamica e fantasiosa interprete Adele Terzano, ha presentato un recital tutto improntato sul paese, sulle tradizioni, i riti, gli usi e i costumi tratti da pregevoli scritti di autori locali. Parentesi di vita vissuta, brani poetici, composizioni e liriche sulla pace, sui diritti delle persone deboli, dei bambini in modo particolare.Per i bambini del Togo a cui sono rivolte le azioni e gli aiuti dell’Associazione Umanitaria les Mamans d’Afrique.

L’impegno profuso documentato in un video proiettato mercoledì scorso 7 marzo, all’inizio dello spettacolo, ha permesso al pubblico numerosissimo, di condividere i problemi e le difficoltà di persone che al Sud del mondo, vivono in condizioni di estremo disagio.Per loro i fondi raccolti attraverso lo spettacolo reso in forma assolutamente gratuita dagli artisti sul palco. I musicisti, ben affiatati, il Maestro Osvaldo Caruso alla chitarra, Marco Adovasio al mandolino, Vincenzo Sappracone alla fisarmonica, hanno accompagnato Giovanni Casacanditella, voce solista del gruppo che ha eseguito brani della tradizione popolare. Antonio Sisto, Vincenzo Lorito, Antonio Del Re, Luigi Ricciuti, Josef Cassetta, Antonino Di Cesare, Maddalena Della Porta, Rosina Saracino e la stessa Terzano, sono gli autori dei brani declamati dall’artista Terzano.

Protagonista il paese, la gente, i quartieri, stralci di vita vissuta, declamati in perfetto dialetto guglionesano, tra serio e faceto in una successione armonica non priva di umorismo anche nella suggestione dei ricordi di un nostalgico passato, legato ai ritmi della quotidianità e del tempo presente. Durante la serata una dedica speciale a don Gianfranco Lalli, parroco di Guglionesi, a riconoscimento del suo impegno a favore delle popolazioni africane. Un evento bello, interessante, partecipato dal pubblico che ha percepito in ogni nota, in ogni frase e parola declamata, il senso ed il valore di uno spettacolo unico come lo spessore della solidarietà che è stata anima e protagonista dell’evento. Soddisfatto il rappresentante della Onlus Loris Fiore in prima linea, con sua moglie e gli altri componenti dell’Associazione, e accanto ai bisogni primari dei bambini in Togo.