Inaugurato a Termoli l'ambulatorio odontoiatrico per emofilici e pazienti coagulopatici

TERMOLI. Si è svolta oggi, presso la sede dell'Asrem, l’inaugurazione dell’Ambulatorio Odontoiatrico per emofilici e pazienti coagulopatici del distretto di Termoli.

Esso rappresenta un momento importante per la sanità regionale: questo di Termoli è il primo centro in Molise ad avere annesso un ambulatorio odontoiatrico completamente dedicato a pazienti emofilici e coagulopatici, costretti a recarsi, prima di oggi, in regioni come la Puglia e il Lazio.

Come ha sottolineato il direttore scientifico Dino Spagnuolo, l'idea di allargare l'offerta assistenziale a questo gruppo di rari pazienti oggi si vede concretizzata con enorme soddisfazione in queste nuove cure odontoiatriche.

L'ufficializzazione di questo nuovo settore è un beneficio non solo della popolazione molisana soggetta a queste patologie particolari, ma di tutta l'azienda sanitaria regionale.

L’ambulatorio di odontoiatria sarà affidato, nella sua gestione pratica, alla dott.ssa Bonanno.







Vi sarà dunque una stretta collaborazione tra lo specialista odontoiatra e il centro trasfusionale che assiste i pazienti emofilici all'interno dell'ospedale San Timoteo di Termoli: i pazienti verranno preparati all'eventuale trattamento da parte dello specialista che consisterà nel "portare" il valore del Fattore VIII. I pazienti emofilici sono carenti, dalla nascita, di questo Fattore VIII, noto anche come fattore anti-emofiliaco, una proteina del sangue.

I pazienti verranno trattati attraverso l'infusione endovena di questo fattore mancante, con una vera e propria preparazione senza rischio emorragico, adottando una tempistica ben precisa.

La realizzazione dell’ambulatorio odontoiatrico dedicato ai pazienti emofilici e coagulopatici presso il distretto di Termoli, rappresenta un grande traguardo, anche grazie all'attenzione della politica regionale, nel fornire sempre nuovi servizi e nel realizzare un costante miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari.



Ecco la conferenza integrale proposta in diretta Facebook da Termolionline: