Firmato protocollo d'intesa tra il Corecom e l'Ordine dei Giornalisti del Molise

CAMPOBASSO. Il vice Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (Corecom), Giuseppe Mileti, in rappresentanza del Presidente Andrea Latessa, e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Pina Petta, hanno firmato un protocollo di intesa funzionale a realizzare una serie di iniziative di comune interesse.

Nello specifico il Corecom si impegna, tramite l’Osservatorio sulla Comunicazione e i Media, costituito insieme all’Università degli studi del Molise, a realizzare con l’Ordine una serie di corsi di formazione per giornalisti fornendo, oltre ai locali, formatori scientificamente e professionalmente adeguati alle tematiche da affrontare. Le tematiche evidentemente saranno quelle di specifica competenza del Corecom.

In più il Corecom si avvarrà della professionalità dell’Ordine dei Giornalisti per organizzare alcuni eventi di suo interesse quali un convegno annuale sulla comunicazione e i media, e un Concorso per gli alunni delle scuole superiori sui temi della corretta informazione e della buona comunicazione.

Il Corecom già da tempo è impegnato in un’azione sinergica con gli altri attori istituzionali operanti sul territorio regionale al fine di garantire il raggiungimento dei obiettivi di una sempre più elevata qualificazione della comunicazione e di un corretto rapporto tra organi di informazione e utenza. Il protocollo siglato con l’Ordine dei Giornalisti rappresenta una tappa importante di questo percorso.