Pioggia di medaglie per l’IISS Alfano nella corsa campestre

TERMOLI. Corrono su percorsi di ogni tipo: prati, fango, sentieri sterrati, rocciosi o bagnati, salite, discese, e non hanno paura. Sono i ragazzi dell’Alfano che, praticando uno sport duro, costruiscono benefici per il fisico e solide amicizie: la soddisfazione e l’impegno comune nel perseguire il risultato di squadra, persino la sofferenza e la fatica delle gare individuali, valgono tutti gli sforzi fatti in allenamento. A volte si gareggia e si perde, superati dai più forti, ma ogni tanto si vince perché ci si ritrova ad essere noi, i più forti. Nello sport, a cominciare dalla scuola, si trovano gli amici, tra sana rivalità e divertimento, che ci accompagnano a diventare grandi e ad affrontare lealmente e con coraggio le prove vita.

Lo scorso 9 marzo si è svolta la fase distrettuale delle gare di Corsa campestre presso il Campo gara dell’Istituto Alberghiero di Termoli. Nella classifica a squadre spiccano i piazzamenti e le vittorie dei ragazzi e delle ragazze dell’IISS Alfano: per la categoria allieve, al primo posto con le atlete: Francesca Amorosa, Anita Porfirio, Mariella Vincitorio, Lavinia Del Sole e Federica Vergura; per la categoria juniores maschile, sempre al primo posto con gli atleti: Michele Giampietro, Carlo Alberto Vincitorio, Alessandro Lombardo, Nicolas Salotto e Francesco Musacchio. Se guardiamo la classifica individuale, troviamo le due medaglia d’oro di Francesca Amorosa (categoria allieve) e di Sara Mascolo (categorie juniores femminile); sul podio anche le medaglie d’argento di Angelo Saccone (categoria allievi) e di Michele Giampietro (categoria juniores maschile) e la medaglia di bronzo di Anita Porfirio (categoria allieve).