TERMOLI. "L’autismo e i disturbi comportamentali" questo è il tema trattato nel convegno tenutosi al cinema sant'Antonio di Termoli. L'Autismo è un disturbo dello sviluppo neurobiologico che impedisce a chi ne è affetto di interagire in maniera adeguata con le persone e con l’ambiente. Il disturbo si manifesta con un’ampia gamma e livelli di gravità, infatti in questo senso è molto opportuno parlare di spettro.

Questo concetto è molto importante poiché lo spettro è un continuum di variabilità, introduce dunque al suo interno un’infinita configurazione di autismi. Permangono comunque delle tipicità, tutti coloro che ne sono affetti presentano tipiche difficoltà in tre aree, la così detta “triade autistica”

1 ) Alterazione e compromissione della qualità dell’interazione sociale.

2 ) Alterazione e compromissione della qualità della comunicazione.

3 ) Modelli di comportamento e interessi limitati, stereotipati e ripetitivi.

Il progetto realizzato con i finanziamenti del Miur si è posto come obiettivo quello di fornire alle scuole le conoscenze circa gli strumenti e le tecniche utili per favorire l'apprendimento e l'integrazione degli studenti con difficoltà e problematiche comportamentali.

Nel corso del convegno è stata approfondita l'analisi comportamentale applicata ABA ( Applied Behavior Anakysis). Che cos’è il metodo ABA? L’acronimo ABA (Applied Behavior Analysis) in italiano Analisi Comportamentale Applicata, deriva dalla scuola del comportamentismo Skinneriano e ha la peculiarità di avere un approccio estremamente scientifico, come scientifiche sono le metodologie e le tecniche usate nel miglioramento delle abilità di persone con varie tipologie di disabilità, non solo quelle riferite al disturbo dello spettro autistico.

Il metodo ABA può essere usato per l’insegnamento di abilità sociali (linguaggio, gioco, comunicazione, socializzazione, autonomia personale, abilità accademiche, ecc…) e la correzione di comportamenti problematici (autostimolazioni, aggressività, autolesionismo, ossessioni, ecc…).

Questa tecnica è una tra le poche ad avere riscosso dei risultati rispetto al trattamento dell’autismo, lo stesso Ministero della Salute raccomanda gli approcci comportamentali per trattare tale disturbo (Documento del Ministero della Salute).

Il convegno è stato moderato dalla Prof.ssa Maddalena Chimisso ,relatori Luigi Iovino e Angelo Rega, Psicologi e psicoterapeutici dell'Irfid Di Ottaviano che hanno trattato le tematiche dello sviluppo delle abilità socio comunicative e del ruolo della tecnologia. Inoltre è stato dato anche un approfondito risalto alle novità introdotte dal D.Lgs. del 2017 in merito alle procedure per l'inclusione scolastica. Presente anche il prof Giuseppe Colombo, Dirigente ambito Territoriale provincia di Campobasso.