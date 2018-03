​Giapponesi a Termoli per affari, poi la visita al borgo

TERMOLI. Tre uomini d'affari giapponesi accompagnati da una traduttrice, sono giunti ieri a Termoli per incontrarsi con le due sorelle termolesi Claudia e Tiziana Nuozzi che ormai da anni producono una miscela a base delle migliori qualità di Arabica con le tecniche della più antica arte della torrefazione italiana del caffè.

Infatti in contrada Pozzo Pisano a Termoli c'è una azienda di torrefazione del caffè a conduzione familiare fondata diversi anni fa da Domenico Nuozzi e dove le figlie Claudia e Tiziana grazie a continui studi di marketing, sono riuscite a mettere a punto una miscela di caffè apprezzata in tutto il mondo ottenendo il riconoscimento dell’eccellenza da parte di numerosi importatori e distributori. I giapponesi, giunti a Termoli nella tarda mattinata, avevano prima visitato una famosa cantina di vini abruzzesi nella zona di Pescara e poi sono arrivati a Termoli nel piazzale del porto dove ad attenderli c'erano le due sorelle Nuozzi e il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che ha raccontato loro la storia della nostra città accompagnandoli poi per le stradine e le piazzette del borgo, alla cattedrale, alla "rejiecelle" e al castello dal cui terrazzo hanno potuto ammirare il bellissimo panorama del borgo e della nuova Termoli e dove hanno scattato decine di foto ricordo.

Dopo un ottimo pranzo in un tipico ristorante termolese, si è parlato di affari e, sembrerà strano, come un prodotto di eccellenza quale il "caffè domingo" dell'azienda Nuozzi possa partire da Termoli per raggiungere tante località del mondo e la lontana terra del "sol levante", il Giappone.