Al Savoia il coro più antico del mondo: la Cappella musicale Pontificia Sistina

CAMPOBASSO. Sale l’attesa della città di Campobasso per l’arrivo del Cardinale Segretario di stato Sua Eminenza Pietro Parolin. Il porporato arriva nel Capoluogo di regione per la Cerimonia di inaugurazione della Fondazione “Il Cuore delle Donne” nata dalla collaborazione tra la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II e un comitato scientifico e tecnico formato da esperti del mondo medico, sociale e culturale del territorio. La cerimonia vuole ricordare il 19 marzo del 1995 quando, San Giovanni Paolo II, benedisse la prima pietra del futuro centro di ricerca per il Mezzogiorno d’Italia.

Il Cardinale Parolin dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, farà visita ad alcuni reparti e ai malati ricoverati. Seguirà alle ore 16 una Solenne Eucarestia alla presenza dei vertici della Fondazione, delle istituzioni civili e militari, del clero locale, del personale medico sanitario e di tutti i fedeli.

Dopo la Santa Messa verrà inaugurata la sede della “Fondazione il Cuore delle Donne” e sarà benedetta dal Cardinale Parolin, presidente onorario della Fondazione “Il Cuore delle Donne”.

La visita del Segretario di Stato Vaticano si concluderà con un momento culturale di Musica Sacra al Teatro Savoia di Campobasso alle ore 18. Sul palcoscenico, per la prima volta nella storia, si esibirà il coro più antico del mondo, quello della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” diretta dal M° Massimo Palombella.