Tornano i Cinemadays: in tutta Italia film sul grande schermo a soli 3 euro

VASTO. "Al via ad aprile la nuova iniziativa Cinemadays, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con ANICA- Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi. L’iniziativa prevede l’ingresso scontato a tre euro in tutti i cinema d’Italia aderenti in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre."

E' quanto si legge sul sito del MIBACT, che conferma quindi per un nuovo anno l'opportunità di vedere film sul grande schermo ad un costo davvero irrisorio.

"Inoltre dal 9 al 15 agosto grazie a Cinemadays per sette giorni nelle sale si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. Tutte le informazioni riguardo i cinema aderenti saranno disponibili su di un sito internet dedicato che verrà realizzato dal MiBACT insieme allo spot che accompagnerà l’iniziativa seguendone il calendario."

Una iniziativa che in molti attendevano, poiché in moltissime città i costi dei biglietti per un singolo film arrivano quasi a sfiorare i dieci euro. Si prevedono dunque sin dal primo giorno code lunghissime e lotte ad accaparrarsi i posti migliori in tutti i cinema aderenti.

“Il mondo del cinema è unito e presenta oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi. 15 giorni di cinema a 3euro e una intera settimana ad agosto dedicata alle anteprime. Sono sicuro che anche questa promozione riscontrerà grande successo soprattutto tra le famiglie e i più giovani” - dichiara il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.