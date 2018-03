Cooking Quiz fa il pieno di consensi all'Alberghiero di Termoli e presto sarà in tv!

TERMOLI. Continua il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia. Giovedì il progetto è approdato all’I.P.S.E.O.A. Federico II di Svevia di Termoli. Grandissimo l’entusiasmo con il quale sono stati accolti lo Chef ALMA Antonella Ricci e lo staff di produzione della Peaktime. “Entusiasmante ed interessante abbiamo imparato tutti qualcosa – ha esordito la professoressa Mariagrazia Cinotti – con questa metodologia siete riusciti a mantenere alta l’attenzione dei ragazzi. Complimenti all’organizzazione ed anche ai nostri studenti per i risultati ottenuti”.

Obiettivo del Concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti durante il tour assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef di ALMA e successivamente misurano le proprie conoscenze attraverso il quiz multi-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

C’è molta attesa per la Finalissima di maggio a Loreto e Recanati. Tre giorni all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto Campione Nazionale della 2^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà un Corso di Formazione presso ALMA oltre alla Biblioteca di Edizioni PLAN. Lo staff di Cooking Quiz sarà da lunedì 19 negli Istituti Alberghieri della Campania. Prossimamente, potremo rivedere tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole su CANALE ITALIA (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 937): un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva con interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il Format e consigli per una sana e corretta alimentazione.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla, la principale azienda italiana nella produzione di pasta di semola e sughi pronti, Giblor's, azienda di Abbigliamento Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc, IMT, l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Orogel, realtà italiana leader nel settore degli alimenti surgelati, Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina, Regione Marche e UNICAM.