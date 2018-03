«Non vergognatevi mai di voi stesse», il riscatto di Maddalena col Curvy Pride

TERMOLI. Addio alla rincorsa di un mito piatto (e semmai anche di un mite… piatto). Dopo decenni in cui i modelli da inseguire erano sempre più filiformi, ora c’è chi non disdegna di valorizzare le curve, anzi, le mette in vetrina. Perché non c’è davvero nulla da vergognarsi. Nasce da questa rinnovata consapevolezza l’evento a carattere nazionale che la prossima settimana approderà anche a Termoli, “Donne di tutta Italia insieme per una pizza: arriva il Curvy Pride!”

Una pizza insieme, ma proprio tutte insieme dal Nord al Sud dello stivale. L’appuntamento è per giovedì 29 marzo dalle 20 alle 23.

Gancio formidabile sul nostro territorio, per il Basso Molise, la 35enne Maddalena Tricarico, che in questa circostanza sta profondendo il massimo entusiasmo e una carica incredibile, anche perché lei nell’occasione trova anche motivi di riscatto significativi.

«Era da diverso tempo che cercavo di portare il Curvy Pride nella mia regione e a Termoli – ci delucida Maddalena – anche perché nel mio passato sono stata presa in giro e non poco a causa del mio fisico e per il mio nome. Allora dopo tante peripezie ho deciso di mettermi in gioco, ho perso qualche chilo e voglio aiutare le altre donne, specie le adolescenti, a uscire fuori da questo tunnel e avere una autostima diversa».

Degli stupidi è pieno il mondo, solo per questo possiamo immaginare l’idiozia di chi dileggiava Maddalena con una rima davvero offensiva, che non stiamo qua a ripetere, ma che l’ha certamente segnata negli anni della sua di adolescenza e nel periodo scolastico.

«La mia vita sociale era inesistente, fino a 18 anni sono stata sempre con mia madre. Solo dopo ho cominciato a fare le prime esperienze sentimentali e a frequentare amici e comitive. Che mi hanno aiutato a uscire fuori da questo isolamento e sono riuscita a rivalutarmi, a rimettermi come ho detto in gioco, aderendo a questa magnifica associazione che si chiama Curvy Pride».

Insomma, in un mondo che forse sta abbandonando determinati stereotipi, tante donne di tutte le taglie e forme si daranno lo stesso appuntamento e si collegheranno attraverso i social per condividere la serata attraverso foto, video e dirette.

Una serata allegra, gioiosa e conviviale ma con anche un importante messaggio sociale: affermare il diritto a un'idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti.

L’idea nasce da una chiacchierata domenicale tra due amiche, Simona D’Aulerio e Marianna Lo Preiato, fondatrici dell’Associazione Curvy Pride, una a Roma altra di Bologna, che decidono di incontrarsi virtualmente insieme alle loro associate.

E proprio a loro si rivolge con un sentito ringraziamento Maddalena.

«Spero di essere davvero all’altezza nel rappresentare l’associazione nel Basso Molise e ringrazio Simona e Marianna per avermi inserito in questo fantastico gruppo. Ma alla pizza di giovedì 29 marzo, che sarà organizzata alla Vecchia Napoli, sono invitate tutte le donne, dalla 38 alla 70, perché la taglia non deve contare più e non deve essere un limite per discriminare, l’importante è stare in salute e ogni donna è bella, sensuale e attraente. Non ci mettiamo in conflitto con le magre. Dimostreremo al mondo intero, tutte insieme, coinvolte per un unico obiettivo, che non esiste taglia e lo faremo collegati con tante città d’Italia, con foto, video e anche delle dirette».

Una manifestazione che dietro cela la volontà ferrea di prendere per mano coloro che non riescono a uscire di casa, perché non hanno il coraggio di oltrepassarne la porta; prendere per mano chi è solo e abbandonato, poiché escluso da questa società, solo perché hanno dei chili in più.

Per loro Maddalena ha questo messaggio: «Non vergognatevi mai, dovete sentirvi sempre all’altezza della situazione e non chiudetevi in voi stesse. Siete bellissime, straordinarie e meravigliose in qualsiasi modo voi siate. Ragazze non abbiate mai paura di mettervi in gioco e spero di essere un esempio per tutte quante, così possano smettere di sentirsi emarginate».

Così, la ricerca di adesioni non si ferma! L’appello è di unirsi e partecipare ma anche a diffondere la manifestazione e soprattutto diventare referenti e aiutare l’associazione ad organizzare. Per la prima volta, inoltre, non sarà cattiva educazione tenere i cellulari accesi a tavola! Per aderire alla serata basta contattare la referente del Basso Molise, Maddalena Tricarico, oppure una mail a curvypride@gmail.com e un messaggio tramite i canali social all’associazione.

C’è spazio davvero per tutte, persino per le più pigre che magari preferiscono rimanere a casa: “Non preoccupatevi – tranquillizzano le organizzatrici – Ordinate una pizza, sedetevi sul divano, accendete pc e cellulari e … staremo tutte insieme!”

Per Maddalena questo rappresenta un primo e importante banco di prova, ma il secondo è già dietro l’angolo, sempre tramite il Curvy Pride parteciperà a un concorso per fotomodelle Curvy e lei stessa apre una prospettiva anche ad altre ragazze, che mai avrebbero sognato di poter calcare un giorno una passerella, gettando via pregiudizi e insicurezze.