Giornate Fai di Primavera 2018: presentato il calendario degli eventi

CAMPOBASSO. Un appuntamento importante per il territorio e per la sua valorizzazione. Tornano le “Giornate di Primavera” FAI, iniziativa promossa dal Fondo Ambiente Italiano che abbraccerà anche la nostra città nelle giornate del 24 e del 25 marzo prossimi.

Tante le attività in programma, approfondite nella conferenza stampa di questa mattina a Palazzo San Giorgio: delegati Fai, tra i quali anche il delegato all’Ambiente Gerardo Pisapia, e rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte hanno presentato le proposte in dettaglio.

Quest’anno, in particolare, la manifestazione coinvolgerà, oltre al capoluogo, anche Isernia, Guglionesi e Bonefro.

“Siamo giunti alla ventiseiesima edizione di quest’appuntamento - ha detto Dosolina Tirabasso, capo delegazione Fai Campobasso- e presenzieremo anche questa volta con un ricco calendario di eventi. Due aperture previste a Campobasso: una più ‘classica’, nel centro storico, con gli apprendisti Ciceroni dell’Istituto “Galanti” di Campobasso a guidare i visitatori tra i luoghi più suggestivi del borgo antico; l’altra, invece, sarà un percorso più articolato che approfondirà le opere di street-art in via San Giovanni. Una visita guidata, questa - ha continuato la dottoressa Tirabasso- possibile anche grazie al sostegno del Comune che ha messo a disposizione due navette”.

Eventi in programma anche a Isernia, con le visite alla cattedrale e alla “città sotterranea”, a Bonefro (apertura del museo etnografico dell’ex convento e mostra artistica a Palazzo Miozzi) e a Guglionesi, dove gli studenti Unimol in Scienze Turistiche guideranno i visitatori tra i luoghi più rappresentativi del paese, quali la chiesa di Santa Maria Maggiore, la chiesa di San Nicola, quella di Sant’Antonio di Padova e il Convento di San Francesco. Tempo permettendo, ci sarà anche spazio per un tour panoramico destinazione ‘belvedere’.

Sarà possibile visitare i luoghi inseriti in calendario e partecipare agli eventi in programma sabato (dalle 10 alle 13) e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Quella delle “Giornate di Primavera Fai” è un’occasione importante per conoscere e apprezzare il patrimonio storico-culturale, artistico e paesaggistico della regione e, più in generale, di tutto il territorio nazionale: palazzi storici, musei, giardini, luoghi sacri, borghi antichi e siti archeologici apriranno le loro porte all’amore e alla conoscenza di chi vorrà apprezzarne valore e testimonianza.