«Stop alla pulizia meccanica delle spiagge per salvare il fratino»

TERMOLI. L’associazione ecologista Ambiente Basso Molise ancora una volta in campo per sollecitare attività in favore del “Fratino (Charadrius alexandrinus) lungo la costa molisana. In un documento ufficiale inviato ai 4 Comuni costieri di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia, il presidente Luigi Lucchese ha esortato le amministrazioni locali a non rimanere immobili. L’istanza è stata trasmessa anche alla Capitaneria di Porto di Termoli e alla Regione Molise. «La profonda antropizzazione del territorio, la scarsa tutela del mondo naturale, fa si che per alcune specie animali, la scelta dei territori di riproduzione risulti spesso difficile.

E’ questo il caso del Fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello, simbolo della nostra associazione, che depone le uova direttamente sulla sabbia, senza alcuna protezione ed a pochi passi dalla battigia.

Appare chiaro quindi quanto le attività antropiche possano rendere le popolazioni di Fratino estremamente vulnerabili, fino ai limiti dell’estinzione.

Il drastico calo complessivo, tra il 2008 e il 2017, è riconducibile a due fattori importanti: l’erosione costiera, che sta compromettendo l’habitat riproduttivo, e le attività antropiche (espansione urbanistica e pulizia delle spiagge con mezzi meccanici effettuata nel periodo di nidificazione) che interessano le aree limitrofe ai centri urbani di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia sul cui territorio il Fratino è praticamente estinto.

A seguito della continua setacciatura meccanica, atta alla pulizia, di gran parte delle nostre spiagge le coppie in grado di riprodursi si contano sulle dita di una mano.

Per tale ragione, la stagione riproduttiva del Fratino (marzo-luglio), si è accorciata ed il successo riproduttivo è ormai sotto la soglia dell’estinzione.

Per proteggere questo piccolo limicolo si dovrebbe evitare, almeno su alcuni tratti di spiaggia, la pulizia meccanica, procedendo invece con una pulitura manuale, che non compatti eccessivamente la sabbia e che non vada a rimuovere quei “rifiuti” naturali come tronchi, alghe, ecc. spiaggiati.

La FEE, su richiesta di Ambiente Basso Molise (raccomandata n. 14596392627-1 del 13 luglio 2015) ha inserito, dal 2016, nei parametri di assegnazione della bandiera blu come punto imperativo “il monitoraggio della spiaggia dove è accertata la presenza del Fratino e la pulizia manuale dei tratti di spiaggia dove nidifica il Fratino (Charadrius alexandrinus)" ma, qui in Molise si procede ancora con la pulizia meccanica di tutta la costa.

Sulla base di tali considerazioni riteniamo come associazione ambientalista, particolarmente attiva e presente sul territorio, che i comuni si facciano carico di impegni concreti rivolti alla tutela del territorio.

Il modo più diretto potrebbe essere quello di lasciare dei tratti di costa nei quali la pulizia dovrebbe avvenire in maniera esclusivamente manuale.

A questo proposito, l’associazione Ambiente Basso Molise si rende disponibile ad aiutare nella pulizia manuale delle zone dunali e nei tratti di spiaggia dove il Fratino nidifica e, nelle aree in cui si continuerà con la pulizia meccanica un’idea potrebbe essere quella di non avvicinarsi molto al sistema dunale.

Si ricorda che il “Fratino” è una specie protetta ed è inserita in Allegato 2 della "Convenzione di Berna” ed in Allegato 2 della "Convenzione di Bonn” giugno 1979, nonché protetta a livello nazionale dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157».