TERMOLI. Una serata davvero interessante quella che si è tenuta ieri in Comune per tanti allenatori di calcio molisani, abruzzesi e pugliesi, durante la quale si è parlato di teoria e metodologia sugli allenamenti di calcio. La lezione è stata tenuta da un guru dell’insegnamento del centro sportivo federale di Coverciano ,il professor Ferretto Ferretti, che anno per anno sforna allenatori professionisti .

Arrivato direttamente da Coverciano invitato dall'AIAC Molise e di Termoli sotto il patrocinio del Comune di Termoli, il professor Ferretti ha tenuto per oltre due ore una lezione dettagliata sui suoi metodi d'insegnamento di teoria e metodologia degli allenamenti calcistici.

Prima dell'intervento del professore, hanno parlato e portato i saluti la Presidente del consiglio comunale di Termoli la dr .ssa Manuela Vigilante, il Presidente dell'AIAC Molise Luciano Lubrano e Daniele Serappo, consigliere nazionale per la componente professionistica, coordinatore territoriale Abruzzo, Molise e Calabria.

Tra i tanti allenatori presenti, con piacere abbiamo rivisto Mimmo Giacomarro, oggi allenatore in serie D del San Severo, come con altrettanto piacere abbiamo salutato Roberto Barrea che ha fatto parte dello staff di Giacomarro negli ultimi anni d'oro del Termoli Calcio.

A volere questo incontro è stata soprattutto la neo allenatrice Uefa B quindi una professionista e prima allenatrice molisana Maria Tondi che a Coverciano ha avuto come insegnante proprio Ferretti e come ha ricordato lo stesso docente, in mezzo a tanti uomini ed ex giocatori professionisti, Maria è stata una delle migliori del corso.

Parlando dei metodi moderni di allenamento, spesso il professore ha fatto riferimento alla tecnica di Zeman che magari spesso non porta a risultati positivi, ma sotto il profilo tecnico e fisico rappresenta una autentica evoluzione. Alla fine del corso, i giovani tecnici presenti in cospicuo numero nella sala consiliare del Comune, sono apparsi soddisfatti delle nuove nozioni ricevute e che non sarebbe male far ripetere in futuro.