Lago di Occhito: polemiche per la nuova strada

LARINO. Per ‘Legambiente’, il collegamento dalla Fondovalle del Fortore al Lago di Occhito è già garantito dalla viabilità esistente. Perciò la realizzazione di un nuovo tracciato originerebbe solo un impatto ambientale. Soddisfatti, invece a Macchia Valfortore e nelle Comunità dell’area rese destinatarie di un importo di 3.550.000 euro per il finanziamento di un’arteria di collegamento che – si ritiene - valorizzerà la zona. L’attuale collegamento (la “Centocelle”, 7,7 Km) viene ritenuta inadeguata perché costruita negli Anni ‘50 ed asfaltata negli Anni ’80. L’acqua dell’invaso è importante al punto che, nel 1989, tra la Regione Molise ed il Consorzio "Capitanata" di Foggia, si convenne che ben 20 milioni di mc dovevano essere riservate alla "ventesima" i cui Amministratori, in cambio, avrebbero acconsentito a lasciar procedere i Pugliesi nelle loro opere irrigue.

L'acqua è un bene prezioso, ed ecco perché è importante gestirlo ed amministrarlo correttamente. Con una maggiore attenzione si potrebbero evitare danni al territorio e alle strutture, come nel caso delle perdite nel sistema idrico che finiscono con l’ingenerare le frane di cui il Molise è pieno. L’acqua viene distribuita nell’intero territorio per il tramite di una rete lunga che la convoglia in serbatoi collocati “ad hoc”. Tra i problemi che assillano “Molise acque” ed i Comuni c’è quello degli allacci abusivi, evidenti soprattutto durante il periodo estivo. Questo fenomeno fa lievitare i consumi ed aumentare gli importi in fattura. Ecco perché occorre monitorare le condotte e recuperare ogni risorsa "nascosta", compresi quei 20 milioni di mc attinti dall'invaso di Occhito. I progettisti dicono che il nuovo intervento sulla viabilità renderà raggiungibile il lago dalla parte della sponda molisana, valorizzando l’area dal punto di vista turistico, naturalistico, economico e sociale. Tutta la zona di costa dello specchio d’acqua risulta tutelata per l’elevato valore della biodiversità. Perciò la rete è stata costituita partendo dall’insieme delle aree contenenti ‘habitat’ e specie animali e vegetali giudicate d’importanza comunitaria, comunque tali da far scattare la qualifica di Zone di protezione speciale. L’attuale piattaforma è costituita da una carreggiata con una corsia per senso di marcia, priva delle banchine laterali oltre che di barriere di protezione.

Queste ultime sono presenti solo sui manufatti di scavalcamento dei torrenti. Il fondo risulta estremamente sconnesso con diversi avvallamenti causati da continui piccoli franamenti che rendono la sua percorrenza estremamente pericolosa a causa anche della carenza di regimazione delle acque superficiali che ristagnano in diversi tratti dove sono presenti gli avvallamenti. La relazione progettuale pone, perciò, in risalto l’indiscusso ruolo della nuova infrastruttura per la crescita e lo sviluppo economico dell’invaso. Il tracciato costituirebbe una soluzione reale per evitare un isolamento completo del Comune di Macchia Valfortore e di conseguenza dell’intera area lacuale. Gli Stati Membri della Comunità Europea per tutelare le specie e gli ecosistemi presenti e per frenare l’emorragia di biodiversità in atto nei rispettivi paesi hanno sottoscritto la Convenzione di Rio sulla Biodiversità, riconoscendo così l’importanza intrinseca degli ‘habitat’ e delle specie, in considerazione dei valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici che le zone rivestono per la vita dei cittadini europei. A tal fine risulta strategico garantire la conservazione non solo delle aree ad elevata naturalità ma anche di quei territori contigui necessari a mettere in relazione aree connesse in termini di funzionalità ecologica. Il “valore” di questa rete viaria, rispetto allo spazio geo-antropico servito, va quindi interpretato come il “valore aggiunto” che ricadrebbe sull’intera area del Fortore con indubbi benefici derivanti dal livello qualitativo della nuova offerta di questa infrastruttura. Ed ecco perché gli appunti mossi da “Legambiente” vengono rispediti al mittente.

Claudio de Luca