TERMOLI. Si temeva che il freddo, il vento e la pioggia avrebbe frenato le presenze. Invece, ieri, alla spicciolata e infreddoliti, alla Biblioteca comunale, sono arrivate soprattutto donne, ma anche uomini, e ragazze, per partecipare a Lunadigas ovvero Donne che scelgono di non avere figli.

Nell’insieme è parso tutto equilibrato. Format veloce con i suoi 7 minuti di testimonianze di donne famose ma anche “di una normalità quotidiana”. I monologhi interessanti perché hanno raccontato pezzi di vita inediti di donne simbolo: Coco Chanel, Giovanna D’Arco, Dorothy Parker, Barbie. Il silenzio e le espressioni incuriosite, o interrogative dei visi davano l’impressione che l’avvicendarsi di storie, sensazioni e sentimenti, li coinvolgesse e li riguardasse.

Poi il dibattito sulla non-maternità che è ancora uno stigma sociale che spesso costringe molte donne, soprattutto le meno emancipate, a non scegliere liberamente se avere o meno dei figli.

Su alcune persone che vogliono solo avere figli per sperimentare la genitorialità. Ma che “la febbre dell’avere un bambino” potrebbe essere un desiderio acquisito, come desiderio di lasciare un segno nella società attraverso i contributi biologi noti come bambini. Siamo stati forse socialmente condizionati a diventare madri e genitori che sembra innato che una donna debba averli? Si può essere felici anche senza figli superando i pregiudizi su una scelta che, nella morale comune è ancora considerata “egoistica”, “strana” e non accettata? E ancora sul fatto che in Italia il numero delle nascite è paurosamente diminuito e che dietro a questa pochezza non ci sarebbe libertà di scelta ma costrizione dovuta alla mancanza di politiche sociali sulla famiglia e sulle donne che lavorano.

Gli interventi sono stati vari e le opinioni diverse.Tutti assieme alla fine abbiamo convenuto che l’avere luoghi preposti per incontri, il fare rete con le associazioni del territorio e la sensibilità e quindi disponibilità all’ascolto del Comune, potrebbe rendere un servizio di educazione civica e contribuire in qualche maniera alla crescita di una società civile nel luogo in cui abitiamo.

Il resoconto dell’associazione “Mai Piu Sole. Non Una Di Meno” a cura di Petronilla Di Giacobbe.