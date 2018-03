Altro vortice al Sud, domenica delle Palme bersagliata dal maltempo

TERMOLI. Per gli esperti di 3Bmeteo.com la domenica delle Palme sarà caratterizzata dal maltempo.

WEEKEND NUOVO VORTICE IN FORMAZIONE - Esauritesi gli effetti del vortice freddo nel corso della giornata di venerdì, nel corso del weekend parte d'Italia dovrà ancora fare i conti con un nuovo peggioramento in seguito all'approfondimento di un'altra area di bassa pressione in sede Mediterranea. Nel complesso avremo comunque delle fasi stabili e asciutte, specie al Centro Nord, mentre la giornata peggiore sarà la domenica per le regioni meridionali.

METEO SABATO - Avvio di giornata in prevalenza asciutto con sole prevalente al Nord Est, centrali tirreniche e Sardegna, variabile altrove con qualche residuo fenomeno sull'area dello Stretto, rilievi calabri e Salento; qualche piovasco in formazione alche al Nord Ovest, specie tra Liguria e basso Piemonte, sfiorato dagli avamposti della nuova perturbazione in arrivo. In giornata si struttura il nuovo vortice nei pressi della Sardegna responsabile di un peggioramento tra pomeriggio e sera su gran parte dell'Isola e tra sera e notte anche in Sicilia.

METEO DOMENICA - Maltempo fin dal mattino sulle regioni meridionali con rovesci e temporali localmente intensi tra Sicilia e Calabria e in estensione a Basilicata, Puglia e Molise; nel corso del giorno i fenomeni interesseranno anche la Campania specie Cilento e Appennino e l'Abruzzo fino a sfiorare i settori meridionali delle Marche; gli accumuli maggiori sono attesi lungo i versanti ionici e la neve cadrà in montagna oltre gli 800-1000 metri sull'Appennino campano-lucano-molisano e dai 1200-1400 metri tra Calabria e Sicilia; le altre regioni invece godranno di tempo nettamente migliore e anche in prevalenza soleggiato ad eccezione di un po' di nuvolosità irregolare al mattino in pianura padana.