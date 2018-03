L'impegno di suor Elvira Tutolo simbolo dei missionari martiri nel mondo

LARINO. Quest’anno la Giornata di preghiera e digiuno è in memoria dei missionari martiri che vivremo oggi e che ha come slogan “Chiamati alla Vita”, focalizzerà l’attenzione di tutti sulla situazione drammatica che da troppi anni ormai vive il Centrafrica, sicuramente nella regione di Bengassou, ma anche in altri paesi limitrofi, come ad esempio Berberati dove vive e opera incessantemente suor Elvira Tutolo. Originaria di Termoli, ma da 25 anni missionaria in Centrafrica, suor Elvira ha realizzato, tra l’altro, con alcuni volontari, molti dei quali giovani coppie di sposi, un Centro Culturale e svolge con loro un servizio per il recupero, ma soprattutto per la rinascita dei bambini di strada, i Kizito, dei quali abbiamo potuto riferire in precedenti articoli. Ha raccontato brevemente la sua esperienza. «Conosco personalmente il Vescovo di Bengassou e conosco bene tutta la situazione perché dal 2012 la vivo sulla mia pelle, nel mio cuore e ne porto le ferite mie e di tanti fratelli. L’80% del Paese è ancora nelle mani di gruppi armati.

Anche a Berberati abbiamo vissuto situazioni drammatiche con conseguenze simili a quelle di cui si parla nell'articolo. Lunedì scorso c'è stato su TV 2000 il programma Touday fatto molto bene. Io stessa sono stata aggredita, mi hanno ucciso figli (Kizito), distrutto famiglie. Sarebbe troppo lungo raccontare. In un villaggio vicino Bossangoa è avvenuta una violenza di massa: delle donne stavano insieme lavando i panni, uomini armati ne hanno preso 14, le hanno portate nella foresta per cinque giorni, poi rilasciate. Una testimonianza terribile. I Medici Senza Frontiere le stanno curando. Con l'Ong Kizito ora mi occupo di bambini, ragazze, ragazzi e giovani ex combattenti per aiutarli a superate i traumi subiti. Un lavoro molto difficile.Ci proviamo. Un ragazzo la settimana scorsa mi dice: maman pour loi c'est moins grave...moi j'ai tue' seulement 4 personnes...maman moi je devais obéir a min chef...je n'ai pas tue' mais j'avais la charge de faire en morceaux les cadavres... Tante ragazze sono state violentate durante i combattimenti».