Filo diretto Basso Molise-Venarotta: tutti insieme per l'Ora della Terra

PETACCIATO. Torna il filo diretto tra il basso Molise e il comune terremotato del Centro Italia Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, come per il bookcrossing. Un gemellaggio che viene rinnovato oggi all’insegna dell’ambiente e del risparmio energetico, aderendo all’evento globale promosso dal Wwf ‘L’ora della Terra’. In prima linea il Comitato articolo 21 di Petacciato, Ambiente Basso Molise, L'@ltra Guglionesi, Pianeta Genitori Venarotta presentano, con il patrocinio dei Comuni di Guglionesi e Petacciato. Una manifestazione contro i cambiamenti climatici. Istituzioni e cittadini uniti per vincere la sfida del cambiamento climatico. Spegniamo le luci per un'ora, sabato 24 marzo. Città, Paesi, Associazioni in tutto il mondo, spegneranno le luci per un’ora. «Sarà una “ola” di milioni di lampioni di tutto il mondo che si spegneranno, tutti alle 20.30 per un’ora, ogni città, relativamente al proprio fuso orario. Si parte dall’Australia.

Il Comitato art.21, insieme agli amici di Ambiente Basso Molise, l’Altr@Guglionesi e Pianeta Genitori di Venarotta, in contemporanea, si metteranno in contatto e daranno insieme un segnale per l’ambiente. Coinvolgeremo tutte le attività del paese, i bar, e tutti i cittadini, porteremo in giro le candele. Tutti parteciperemo a questo evento mondiale, in difesa del pianeta. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Petacciato che, come le altre amministrazioni, ha accolto l'iniziativa e per averci concesso il patrocinio. I lampioni del viale Pietravalle, come quelle delle altre piazze, si spegneranno per un’ora, dando così un segnale di rispetto per l’ambiente in armonia col mondo intero. Saremo per il viale Pietravalle a vedere il buio e ci illumineremo di speranza. Chiediamo a tutti di partecipare, di spegnere le luci e staccare la corrente. Saremo per il Viale di Pietravalle, un incontro al buio, a lume di candela e cercheremo di metterci in contatto con gli altri gruppi con cui abbiamo realizzato l'evento».