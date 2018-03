“La gioia nell'amore di coppia”, l'incontro tra i fidanzati e il vescovo

CASACALENDA. Come di consuetudine, la quinta domenica di quaresima, presso il santuario mariano diocesano dedicato alla Madonna della Difesa, il vescovo mons. Gianfranco De Luca ha incontrato le coppie di fidanzati della nostra diocesi al termine del loro percorso di preparazione al sacramento del matrimonio. Il tema centrale dell’incontro è stato “la gioia nell’amore di coppia” riflessione fatta alla luce del vangelo secondo Giovanni 2,1-11. Il racconto delle nozze di una coppia a Cana di Galilea, ci aiuta a leggere in maniera semplice e toccante l’esperienza dell’amore umano tra due sposi che, dando inizio a una nuova famiglia, diventano un segno di Dio in mezzo a noi. In questa pagina breve e stupenda, al centro c’è Gesù: è lui che dà significato e gioia alla famiglia. Si fa presente a una festa di nozze, moltiplica la gioia e manifesta un amore più grande: l’amore di Gesù all’interno dell’amore degli sposi.

L’amore è un evento possibile, meraviglioso e fragile. Le nozze sono occasione di festa. La mancanza di vino (gioia) mette in pericolo la vita di coppia, fa riflettere sull’eventualità che la gioia dell’uomo sia in qualche modo compromessa, sino a venir meno. Tutti tendiamo alla gioia; desideriamo essere felici, appagati, sereni, in pace, soddisfatti della nostra vita, ma per raggiungerla abbiamo bisogno di mettere la nostra fragilità, la nostra vita quotidiana, i nostri sforzi nelle mani di Gesù che trasformerà il tutto in vino buono come è successo a Cana. L’incontro si è concluso con un buffet ed un brindisi di augurio per le nuove famiglie. Susanna Del Gesso e Natalino Finocchio (Commissione Famiglia)